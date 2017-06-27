日本股市：日经早盘微升并盘旋在两年高位附近，日圆走软提振出口股

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透东京6月27日 - 日股日经指数周二早盘微升，盘旋在两年高位附近，因日圆走软扶助出口股上扬，金融股也从周一的跌势中反弹。
日经指数早盘收升0.3%报20,213.62点，稍早高见20,250.10点。该指数盘旋在上周高点20,318.11附近，这也是2015年8月以来最高水准。
美元周二持坚，兑日圆升至逾一个月高位，投资者静观美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦今日稍后是否会坚持她对经济前景的乐观看法。
美元兑日圆报112.03，为5月24日以来最高位。
交易员称，由于国内外市场都没有重大影响因素，成交量或将较低。周一，东京证交所一部成交量为13.96亿股，是近一个月最低水平。
“基本人气不差，但投资者很难找到方向，除了日圆疲弱之外没有其他重大催化因素，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。
出口商类股上扬，丰田涨0.79%，Panasonic大涨1.56%，佳能涨0.67%。
瑞穗金融集团涨0.66%。
高田没有成交。
东证股价指数涨0.4至1,618.93点，JPX-日经400指数涨0.46%至14,396.74点。(完) (编译 李爽/王颖；审校 王兴亚/戴素萍)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。