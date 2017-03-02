日本股市：日经触及14个月高点，因对美联储加息预期升温

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透东京3月2日 - 日本日经指数周四触及14个月高点，此前美股飙升且美元上涨，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能加息的预期升温。
日经指数早盘收涨1.29%至19,643.62点，盘初曾触及2015年12月以来最高位19,668.01点。
道琼工业指数周三史上首次收在21,000点以上，因美联储官员的连番讲话表明3月中有可能加息。
美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息。
“市场听到布雷纳德说‘很快’时，对于3月升息的预期更大了，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说道。
“当美国经济表现强劲时，外国投资者对于投资海外股票的风险胃纳加强了，”藤户则弘称。
东证股价指数33个分项指数中有32个上涨，金融股和出口类股表现突出。
美国公债收益率上涨后，保险和银行类股飙升。第一生命控股跳涨4.8%，损保控股大涨2.0%，三菱日联金融集团(MUFG)上涨3.1%。
本田汽车涨1.3%，日产汽车涨1.2%，爱德万测试(Advantest)攀升1.5%。
东证股价指数上扬1.1%，报1,569.36点，JPX日经400指数涨1.1%，14,069.73点。(完) (编译 孙国玉/王琛；审校 戴素萍/于春红)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”