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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 11:16 BJT

日本股市：日经触及14个月高点，因对美联储加息预期升温

路透东京3月2日 - 日本日经指数周四触及14个月高点，此前美股飙升且美元上涨，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能加息的预期升温。

日经指数早盘收涨1.29%至19,643.62点，盘初曾触及2015年12月以来最高位19,668.01点。

道琼工业指数周三史上首次收在21,000点以上，因美联储官员的连番讲话表明3月中有可能加息。

美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息。

“市场听到布雷纳德说‘很快’时，对于3月升息的预期更大了，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说道。

“当美国经济表现强劲时，外国投资者对于投资海外股票的风险胃纳加强了，”藤户则弘称。

东证股价指数33个分项指数中有32个上涨，金融股和出口类股表现突出。

美国公债收益率上涨后，保险和银行类股飙升。第一生命控股跳涨4.8%，损保控股大涨2.0%，三菱日联金融集团(MUFG)上涨3.1%。

本田汽车涨1.3%，日产汽车涨1.2%，爱德万测试(Advantest)攀升1.5%。

东证股价指数上扬1.1%，报1,569.36点，JPX日经400指数涨1.1%，14,069.73点。(完) (编译 孙国玉/王琛；审校 戴素萍/于春红)
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