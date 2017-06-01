日本股市：早盘上涨，受日本企业资本支出增加及美元/日圆上涨提振

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月1日 - 日股日经指数周四以上涨为6月开局，受日本企业增加资本支出、以及美元兑日圆脱离隔夜低位的提振。
日经指数早盘收涨1.04%，报19,854.27点，向关键阻力位20,000点大关推进。
“我仍然认为今年某个时刻将迎来20,000点，这仅仅取决于美国的不确定性，”香港Parry International Trading常务董事Gavin Parry说道。
“日本企业获利的题材不错--实际上是很好--而且展望光明，”他称，并指出美元/日圆汇率已高于一些企业用来计算财测的水准。
周四公布的数据显示，日本企业1-3月在工厂及设备方面的投资加速，突显出企业支出开始重返推动经济复苏及终结通缩所需的水平。
财务省数据显示，1-3月企业资本支出较上年同期增加4.5%，主要受到新款汽车生产方面的支出，以及房地产和建筑企业的投资所拉动。
财务省一位官员称，1-3月企业利润较上年同期增长26.6%，为连续第三个季度增长。经常性获利达20.1万亿日圆(1,812亿美元)，为历来同期的最高水平，受汽车及智能手机需求旺盛带动。
日本市场大致对中国财新制造业PMI反应平淡。财新/Markit周四联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)5月降至49.6，不及上月的50.3和路透预估中值50.1，为11个月来首度降到荣枯线下方，并创下11个月新低。
“很多人以为在美国就业数据公布前，投资人会保持潜沉，但东京市场出现反弹，展现力道，尽管日圆小幅上扬，”Superfund Japan首席代表Hiroki Allen称。
东芝股价下跌2.1%。
佳能上涨3%，此前公司宣布将回购最多价值500亿日圆自家股票。
东证股价指数上涨1%，至1,583.69，JPX日经400指数上涨1.1%，至14,123.55。(完) (编译 王琛/蔡美珍；审校 王颖/王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为