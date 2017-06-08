日本股市：早盘小升，但全球重大事件出炉前谨慎情绪弥漫

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月8日 - 日本股市日经指数周四早盘上升，因日圆脱离近期高位且此前美股小涨，但市场参与者在重大事件前仍保持警惕。
日经指数早盘收高0.05%报19,993.97点。
“我们正在20,000点上下的一个区间内波动，”Ichiyoshi Asset Management首席基金经理Mitsushige Akino表示，并指出上周日经指数突破两万点大关，触及2015年8月来最高。
英国选民将进行大选投票、欧洲央行举行例行政策会议，以及美国前联邦调查局(FBI)局长科米周四稍晚将于参议院提供证词。
“这三大事件增添了一些宏观指标或潜在的催化剂，”瑞士信贷日股销售主管Stefan Worrall表示。
“去年英国退欧公投影响日本周五交易日走势，大家记忆犹新。这虽然冲击的因素的规模与可能性不可同日而语，但其结果并不明朗，”他表示。
东芝早盘收涨4.5%，此前消息人士对路透表示，该公司计划下周公布一个收购其半导体业务的买家。
全球第四大广告商电通下挫2.8%，该公司周三公布5月净营收同比下跌6.8%。
东证股价指数上涨0.1%至1,598.21点，JPX-日经400指数也上涨0.1%至14,238.76点。(完) (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 许娜/孙茉莉)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为