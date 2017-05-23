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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 11:21 BJT

日本股市：早盘持平因曼彻斯特爆炸案削弱人气，航空和出口类股下跌

路透东京5月23日 - 日本股市周二早盘持平，英国曼彻斯特发生爆炸事件后，避险情绪导致投资者离场观望，爆炸事件提振了避险货币日圆、打击了一些出口相关类股。

日经指数早盘收市跌0.12%至19,653.96点。

航空类股表现最差，下跌1.3%，市场担心英国曼彻斯特演唱会爆炸案或打击海外旅游业，爆炸已导致至少19人丧生。

日本航空跌1.6%，ANA Holdings下滑0.8%。

有关中国在调查六名日本人疑似进行“非法活动”的消息，打压旅游板块人气。

日产汽车跌1.28%，斯巴鲁(Subaru)跌1.08%，爱德万测试(Advantest)跌1.64%。

“随着财报季结束，国内现有影响市场的因素，因此美国政治进展以及围绕朝鲜的其他地缘政治问题暂时可能会决定日本市场方向，”大和证券资本市场股市企划部部长高桥和宏称。

东证股价指数持平报1,567.98点，JPX-日经400指数持平报14,000.58点。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 王丽鑫/孙茉莉)
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