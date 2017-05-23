日本股市：早盘持平因曼彻斯特爆炸案削弱人气，航空和出口类股下跌

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月23日 - 日本股市周二早盘持平，英国曼彻斯特发生爆炸事件后，避险情绪导致投资者离场观望，爆炸事件提振了避险货币日圆、打击了一些出口相关类股。
日经指数早盘收市跌0.12%至19,653.96点。
航空类股表现最差，下跌1.3%，市场担心英国曼彻斯特演唱会爆炸案或打击海外旅游业，爆炸已导致至少19人丧生。
日本航空跌1.6%，ANA Holdings下滑0.8%。
有关中国在调查六名日本人疑似进行“非法活动”的消息，打压旅游板块人气。
日产汽车跌1.28%，斯巴鲁(Subaru)跌1.08%，爱德万测试(Advantest)跌1.64%。
“随着财报季结束，国内现有影响市场的因素，因此美国政治进展以及围绕朝鲜的其他地缘政治问题暂时可能会决定日本市场方向，”大和证券资本市场股市企划部部长高桥和宏称。
东证股价指数持平报1,567.98点，JPX-日经400指数持平报14,000.58点。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 王丽鑫/孙茉莉)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为