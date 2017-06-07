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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 10:18 BJT

日本股市：早盘盘中下跌，英国大选及欧洲央行会议令市场焦躁不安

路透东京6月7日 - 日股日经指数周三早盘下跌，因在市场可能受本周全球事件影响前，投资人持续避开风险资产。

日经指数早盘中下跌0.2%至19,931.43点。

上周五大盘触及近两年高位20,239.81点，为2015年12月以来首次升破重要心理关卡两万点。

不过交投清淡，投资者观望英国大选、欧洲央行政策决定，以及美国前联邦调查局(FBI)局长科米在参议院的证词，这些都将于周四进行。中国本周也将公布一连串数据。

“今天市场整体淡静，特别关注科米的证词，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。

他还表示，如果科米证词有碍特朗普税改与经济刺激政策的推行，则美元兑日圆可能下跌。

出口商涨跌互现，丰田汽车下跌0.2%，本田汽车跌0.6%，爱德万测试(Advantest)涨0.5%。

东证股价指数下跌0.1%至1,594.31点，JPX-日经400指数下滑0.2%报14,212.56点。(完) (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 李爽/王兴亚)
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