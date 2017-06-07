日本股市：早盘盘中下跌，英国大选及欧洲央行会议令市场焦躁不安

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月7日 - 日股日经指数周三早盘下跌，因在市场可能受本周全球事件影响前，投资人持续避开风险资产。
日经指数早盘中下跌0.2%至19,931.43点。
上周五大盘触及近两年高位20,239.81点，为2015年12月以来首次升破重要心理关卡两万点。
不过交投清淡，投资者观望英国大选、欧洲央行政策决定，以及美国前联邦调查局(FBI)局长科米在参议院的证词，这些都将于周四进行。中国本周也将公布一连串数据。
“今天市场整体淡静，特别关注科米的证词，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表示。
他还表示，如果科米证词有碍特朗普税改与经济刺激政策的推行，则美元兑日圆可能下跌。
出口商涨跌互现，丰田汽车下跌0.2%，本田汽车跌0.6%，爱德万测试(Advantest)涨0.5%。
东证股价指数下跌0.1%至1,594.31点，JPX-日经400指数下滑0.2%报14,212.56点。(完) (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 李爽/王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为