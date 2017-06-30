日本股市：早盘跌至两周低点，因主要央行暗示低成本资金时代将终结

路透东京6月30日 - 日股日经指数周五早盘跌至两周低点，在主要央行暗示低成本资金时代即将结束后，投资者转为避险。央行的暗示打击了隔夜美国和欧洲股市。

东证股价指数 33个分类指数中有31个下跌，科技类股表现尤其不佳，纳斯达克指数隔夜大跌打击了人气。

日经指数早盘收盘跌1.09%至20,000.88点，盘中一度跌至6月16日以来最低水准19,946.51点。

日经指数周线料下跌0.7%，但月线料上涨1.8%。本季已累计涨5.8%。

股市投资者对全球利率上升心生担忧，因来自主要央行的一系列讲话暗示，超宽松货币政策开始走向终点。

“全球股市一直以来受到各自央行超宽松货币政策的支撑，所以任何逆转迹象都令投资者害怕，”摩根大通资产管理全球市场策略师Yoshinori Shigemi称。

“鉴于其他主要央行均已暗示收紧政策，下一个问题可能就是日本央行是否以及何时将开始讨论退出策略。”

日本政府周五公布的数据显示，日本5月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.4%，为连续第五个月上升，给冀望经济增强将逐步推升通胀至2%目标的日本央行带来一些希望。

科技股遭抛售，爱德万测试(Advantest)大跌2.95%；Panasonic Corp跌1.77%；电子产品生产商Ibiden Co跌2.5%。

银行类股表现好于大盘，受指标美债收益率隔夜上涨提振。瑞穗金融集团和三井住友金融集团均上涨0.2%。

东证股价指数跌0.88%至1,609.78点。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 于春红/汪红英)