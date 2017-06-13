日本股市：盘中扳回早前失地而走稳，美国科技股下跌的拖累减轻

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月13日 - 日本股市日经指数周二盘中削减稍早跌幅并走稳，因美国科技股重挫带来的冲击开始消退。
日经指数微跌0.05%至19,899.14点，开盘后不久曾跌至19,850.86点。
该股指周一收低0.5%，追随美国科技类股上周五的大跌。
纳斯达克指数周一延续上周五颓势，因科技股受苹果拖累走低。
日经指数周二盘初第一反应便是下跌，但最终还是收复了失地。
“由于一些个股表现强劲，国内股市根基相对较强，帮助大盘消化了外部负面压力，”三井住友资产管理的首席分析师Hitoshi Ishiyama称。
“一些美国科技股正经历不可避免的调整，同时保持着正面前景，这样的看法也减轻了国内市场受到的影响。”
公共事业、制药以及其他防御类股票表现相对较好。
东芝延续上日涨势，最高上涨4.5%至344日圆，创2016年12月以来最高价。
鸿海(富士康)集团董事长郭台铭周一对路透表示，在鸿海牵头的对东芝芯片业务的收购中，苹果、戴尔和金士顿为收购财团的成员。
东证股价指数涨0.2%至1,595.10点。JPX日经400指数涨0.2%至14,201.85点。(完) (编译 许娜/孙国玉；审校 戴素萍/王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为