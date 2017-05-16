日本股市：盘中触及17个月高位，日圆走软和美股走强提供支撑

路透东京5月16日 - 日本股市日经指数周二升至17个月高位，日圆疲软和隔夜美股触及纪录高位提供支撑。

日经指数上涨0.3%至19,925.20点，稍早一度触及2015年12月来高位19,998.49点。

日圆全线疲软扶助依赖出口的日本经济，美国股市标准普尔500指数和纳斯达克指数隔夜受油价上涨和科技股需求提振收于纪录高位，令投资者受到鼓舞。

日经指数仍未触及20,000点，市场缺乏足够诱因来克服该门槛附近的稳定的获利了结操作。

“随着市场人士测试市场上档空间，日经指数最终可能会触及20,000点。但要想维持在该水准上方，将需要新的外部因素，比如(美国总统)特朗普的税改计划取得进展，”三井住友资产管理公司资深策略师Masahiro Ichikawa表示。

朝日集团控股股价上涨3.6%，此前该啤酒商公布1-3月净利增加17.4%。

在33个分项指数中，24个上涨。其中，石油和煤炭类股涨1.1%，此前沙特与俄罗斯达成共识，认为石油减产协议需要延长九个月至2018年3月，原油价格因此大涨。