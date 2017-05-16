日本股市：盘中触及17个月高位，日圆走软和美股走强提供支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月16日 - 日本股市日经指数周二升至17个月高位，日圆疲软和隔夜美股触及纪录高位提供支撑。
日经指数上涨0.3%至19,925.20点，稍早一度触及2015年12月来高位19,998.49点。
日圆全线疲软扶助依赖出口的日本经济，美国股市标准普尔500指数和纳斯达克指数隔夜受油价上涨和科技股需求提振收于纪录高位，令投资者受到鼓舞。
日经指数仍未触及20,000点，市场缺乏足够诱因来克服该门槛附近的稳定的获利了结操作。
“随着市场人士测试市场上档空间，日经指数最终可能会触及20,000点。但要想维持在该水准上方，将需要新的外部因素，比如(美国总统)特朗普的税改计划取得进展，”三井住友资产管理公司资深策略师Masahiro Ichikawa表示。
朝日集团控股股价上涨3.6%，此前该啤酒商公布1-3月净利增加17.4%。
在33个分项指数中，24个上涨。其中，石油和煤炭类股涨1.1%，此前沙特与俄罗斯达成共识，认为石油减产协议需要延长九个月至2018年3月，原油价格因此大涨。
东证股价指数上扬0.3%至1,584.30点，JPX-日经400指数攀升0.2%至14,148.09点。(完) (编译 杜明霞/王兴亚；审校 白云/许娜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为