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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 14:35 BJT

日本股市：科技类股下跌拖累日经指数收低，东芝逆市大涨逾9%

路透东京6月12日 - 日股日经指数周一下跌，受累于科技股下滑，追随美国科技类股上周五的大跌。

日经指数收低0.5%，报19,908.58点。

芯片设备制造商和苹果供应商领跌，东京电子(东京威力科创)收跌3%，爱德万测试(Advantest)下滑3.3%，Alps Electric下挫3.2%，太阳诱电下跌3.1%。

苹果周五劲跌3.9%，创2016年4月以来最大单日跌幅，此前报导称即将推出的新款iPhone所使用的调制解调器芯片下载速度可能落后于竞争对手。

东芝股价逆市上扬，飙升逾9%，此前熟知情况的消息人士称西部数据将东芝芯片业务收购报价提高至180亿美元或更高。

东证股价指数收平，报1,591.55点。(完) (编译 王丽鑫/王琛；审校 高琦/艾茂林)
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