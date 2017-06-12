日本股市：科技类股下跌拖累日经指数收低，东芝逆市大涨逾9%

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月12日 - 日股日经指数周一下跌，受累于科技股下滑，追随美国科技类股上周五的大跌。
日经指数收低0.5%，报19,908.58点。
芯片设备制造商和苹果供应商领跌，东京电子(东京威力科创)收跌3%，爱德万测试(Advantest)下滑3.3%，Alps Electric下挫3.2%，太阳诱电下跌3.1%。
苹果周五劲跌3.9%，创2016年4月以来最大单日跌幅，此前报导称即将推出的新款iPhone所使用的调制解调器芯片下载速度可能落后于竞争对手。
东芝股价逆市上扬，飙升逾9%，此前熟知情况的消息人士称西部数据将东芝芯片业务收购报价提高至180亿美元或更高。
东证股价指数收平，报1,591.55点。(完) (编译 王丽鑫/王琛；审校 高琦/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为