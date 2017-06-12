日本股市：科技股引领日经指数下跌，但东芝大涨

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月12日 - 日本股市日经指数周一盘中下跌，受累于科技股跌势，美国股市科技股周五重挫。
日经指数盘中跌0.8%，报19,848.60点。
半导体设备制造商和苹果供应商跌幅居前，东京电子(东京威力科创)跌3.5%，爱德万测试(Advantest)跌3.4%，TDK Corp跌3.0%，太阳诱电跌3.1%。
苹果周五劲跌3.9%，创2016年4月以来最大单日跌幅，此前报导称即将推出的新款iPhone所使用的调制解调器芯片下载速度可能落后于竞争对手。
“由于日本的科技类股追随纳斯达克的强劲表现，因此暂时可能会出现修正，”瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura说。
本周市场主要关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三将结束的两日政策会议，预期届时料将升息。
投资者将关注任何关于短期以及明年进一步收紧政策步伐的新线索，以及缩减资产负债表计划的任何细节。
此外，金融类股上涨，带动东证股价指数表现出色。该指数涨0.1%至1,593.60点。
三菱日联金融集团(MUFG)涨1.0%，瑞穗金融集团涨1.4%，T&D Holdings跳涨4.6%。
东芝飙升7.5%，此前消息人士称西部数据将东芝芯片业务收购报价提高至180亿美元或更高。
JPX-日经400指数涨0.1%至14,189.50点。(完) (编译 杜明霞/汪红英；审校 于春红/孙茉莉)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为