日本股市：软银扶助日经指数收高，东证股价指数则因英国大选收平

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月9日 - 日本股市日经指数周五收高，指数权重股软银在旗下子公司同意收购一家机器人公司后大涨逾7%。但交易员表示，英国大选让投资者保持谨慎。
大多数席位已经有了归属，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)已无望在议会上获得绝对多数席位。
日经指数上涨0.5%，收报20,013.26点，本周累计下跌0.8%。
软银跳涨，此前该公司旗下一子公司已经同意从Alphabet Inc手中收购机器人公司Boston Dynamics。
软银为日经指数涨幅贡献了75点，从而提振该指数的表现胜过东证股价指数，后者仅上涨0.1%至1,591.66点。
JPX-日经400指数收盘持平，报14,169.70点。(完) (编译 张涛/王兴亚；审校 白云/刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为