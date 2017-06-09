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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 14:20 BJT

日本股市：软银扶助日经指数收高，东证股价指数则因英国大选收平

路透东京6月9日 - 日本股市日经指数周五收高，指数权重股软银在旗下子公司同意收购一家机器人公司后大涨逾7%。但交易员表示，英国大选让投资者保持谨慎。

大多数席位已经有了归属，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)已无望在议会上获得绝对多数席位。

日经指数上涨0.5%，收报20,013.26点，本周累计下跌0.8%。

软银跳涨，此前该公司旗下一子公司已经同意从Alphabet Inc手中收购机器人公司Boston Dynamics。

软银为日经指数涨幅贡献了75点，从而提振该指数的表现胜过东证股价指数，后者仅上涨0.1%至1,591.66点。

JPX-日经400指数收盘持平，报14,169.70点。(完) (编译 张涛/王兴亚；审校 白云/刘秀红)
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