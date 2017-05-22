版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 14:20 BJT

日本股市：追随美股收高，东证所成交量创五周最低

路透东京5月22日 - 日本日经指数周一在淡静交投中收高，追随美股表现，但美元弱势及美国政治动荡局面令投资者紧张不安，从而限制股市涨幅。

日经指数收高0.5%至19,678.28点。

东证股价指数收高0.5%至1,567.65点。仅有14.7亿股换手，为4月17日以来最低。

JPX日经400指数收高0.5%至14,004.89点。(完) (编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐