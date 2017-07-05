日本财政：2016/17年度公司税下滑，对安倍经济学构成打击

路透东京7月5日 - 日本财务省表示，日本上一财年的公司税(corporate tax)收入下降至10.3万亿(兆)日圆(900亿美元)，创下2012财年以来最低；2012年也是首相安倍晋三旋风式拿下政权、矢言将振兴低迷经济的时候。

财务省称，公司税收入较上一年度下滑0.5万亿日圆的同时，其他主要岁入组成部分，包括消费税及所得税等，也都呈现下滑，导致整体税收出现七年以来的首度萎缩。

分析师多表示，税收减少意味着安倍经济学中提升税收以支应刺激政策的策略有志难伸。

财务省表示，3月底止的2016财年整体税收降至约55.5万亿日圆，较前一年度减少0.8万亿日圆，同时也是2009年以来首度低于前一年度水准。

尽管纳税收入减少，日本政府2016-17财年发债规模较原先计划的规模少1万亿日圆，因较低的利率降低了偿债成本。

紧急拨备等未使用的现金储备，让政府有余款采取额外刺激支出。

财务省称，2016/17财年预算盈余为3,782亿日圆。

这个数字高于之前一年的2,524亿日圆，但远远低于安倍晋三2012年底出任首相后的最初几年里每年逾1万亿日圆的规模。

按照日本的预算规定，上年剩余金半数须用于偿债。剩下部分将可分配至今年稍晚可能规划的额外刺激预算中。(完) (编译 张明均/张若琪 审校 于春红/高琦)