版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 14:45 BJT

日本财政：2018年中将缩短公债标售到发行的间隔时间--政府消息人士

路透东京6月22日 - 多位知情消息人士周四表示，自2018年年中起，日本财务省将缩短部分公债标售与发行的间隔时间。

路透3月时报导，财务省考虑此举，以降低经纪商持有债券的风险。。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐