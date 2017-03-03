日本金融：政府退休金投资基金创史上最佳季度表现，受惠于股市大涨

路透东京3月3日 - 全球最大养老基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)公布史上最佳季度获利，主要拜当地股市大涨之赐。

GPIF周五公布，12月止第三财季的报酬率为7.98%。

账面获利共计10.5万亿(兆)日圆(920亿美元)。该基金12月时总计管理着144.8万亿日圆资金。

日本股市日经指数当季大涨16%，因预期全球经济成长将转强，且特朗普当选美国总统后美元走强、日圆走弱。

该指数今年1-3月累计上涨2%。

GPIF在2014年做出了历史性的政策调整，为了提高收益率增加了对股票等高风险资产的投资，同时降低了对本国低收益债券的依赖。

GPIF的资金有23.76%投向了日本股市。