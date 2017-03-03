日本金融：政府退休金投资基金创史上最佳季度表现，受惠于股市大涨

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透东京3月3日 - 全球最大养老基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)公布史上最佳季度获利，主要拜当地股市大涨之赐。
GPIF周五公布，12月止第三财季的报酬率为7.98%。
账面获利共计10.5万亿(兆)日圆(920亿美元)。该基金12月时总计管理着144.8万亿日圆资金。
日本股市日经指数当季大涨16%，因预期全球经济成长将转强，且特朗普当选美国总统后美元走强、日圆走弱。
该指数今年1-3月累计上涨2%。
GPIF在2014年做出了历史性的政策调整，为了提高收益率增加了对股票等高风险资产的投资，同时降低了对本国低收益债券的依赖。
GPIF的资金有23.76%投向了日本股市。
GPIF仅直接投资一部分债券，大部分债券和所有股票均由其他金融机构帮其管理。(完) (编译 张明钧/汪红英；审校 艾茂林/高琦)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。