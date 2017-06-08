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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 10:50 BJT

日本金融：金融厅将要求地区性银行控制债券持仓风险--日本经济新闻

路透东京6月8日 - 日本经济新闻周四报导，日本金融监管机构将实行新规，要求地区性银行防备利率剧烈波动给债券持仓带来的潜在亏损。

报导表示，此举旨在防范地区性银行过度仰赖债券投资带来的营收，并逐步推动其增加放贷。报导并未引述消息来源。

这项新监管举措针对的是日本没有海外业务的95家银行，其中包括青空银行、新生银行、和里索纳银行(Resona bank)等。

日本央行负利率政策压低了这些地区性银行的利润，他们因此加大对那些面临利率波动风险的资产的投资，比如外国债券。

报导称，根据上述新规，如果日本金融厅估算一家银行的债券持仓亏损超过其资本20%时，将对其发布预警。

日本经济新闻称，金融厅还将举行听证，而且如果发现一家银行的财务状况存在问题时，将命令该银行提出报告。(完) (编译 李爽 审校 陈宗琦)
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