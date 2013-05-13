更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，银行负数操作不易

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 央行未积极冲销，负数操作不易
* 短率持稳区间低位
* 短票低量发行，利率欲下不易 (更新拆款数据及存单发行金额)
记者 董永年
路透台北5月13日 - 台湾银行间短率周一位于区间低位。资金调度人士认为，虽然本月有缴税的紧缩因子，但因要到月底才会出现，因此本周银行仍采取负数操作，不过由于资金宽松浮滥，欲有效去化资金不易。
交易员指出，近期全球央行掀起降息风，上周韩国也出乎意料降息。台湾央行虽然表态不会降息，但也强调维持适度宽松基调不变。基于此，央行仍持续在每日下午才进场冲销，且不见得照单全收。
“不好拆，市场钱很多，看下半月会不会好些。”一位本银拆出方资金调度人士说。
另一本地银行交易员也表示，最近都处于多钱的状态，必须找些方法消钱。“现在太宽松了，负数做不出来。〞
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.384%，上日收报0.386%。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.405%；一周拆款利率在0.37-0.43%，上日在0.37-0.42%。
**短票利率持稳既有区间**
在短票市场方面，票券商表示，本周发票量可能还是偏少，只要央行没有引导短率下调，短票利率就会卡在既有区间动弹不得。
“像一潭死水，开0.68-0.69%给银行月内销积数还有机会，或是指标性标案标特别低，否则就是维持平衡。”一票券商调度人士说。
另一银行调度人士也指出，今天的发票量并没有增加，导致资金无法有效去化，可能要等到周三、四才会改善。
票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.68-69%；30天短票利率主要成交主要在0.69-0.70%，少数成交在0.68%，大致同于上日。法人端30天短票利率主交投在0.69-0.70%，少数成交在0.71%，与上日相仿。
今日央行存单到期1,966.15亿台币，今日共发行1,973.15亿台币存单，存单发行余额增加7亿。
本周央行存单到期金额依序为周二630亿、周三641.15亿、周四2,613亿及周五3,477.50亿。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为116亿台币，累计超额准备为465亿台币，加计前期1%的超额准备为1,296亿台币。
**RP利率持稳低位**
台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率大致持于低位游走。虽然外资上周五因台币走贬而汇出，但其量能不大且交割日落于明日，今日市场资金宽松情势不变，短率没有大幅变化。
一票券商资金调度人士表示，整体市场资金充沛情形没有具体改善，且寿险端月初走钱的资金已然回流，资金水位有增无减，虽然多数附买回利率持于底部不变，部分超短天期公债RP仍有探底空间。外资汇出的情形暂时看来影响不大。
〞看起来6月中以前资金都会持续浮滥，对RP利率影响不大。〞一位证券商交易员表示。
他指出，6月底逢月底/季底，又有央行理监事会的召开，相信对货币市场的资金影响会逐渐显现，但在此之前，看不出有其他因素可改善资金宽裕的现况。
此外，交易人士也指出，公司债RP因承作天期通常较长，利率相对有所支撑，但公债RP看来仍有缓步下滑的空间，只是速度不会太快，本周以持平于底部看待。
〞(公债RP利率)这礼拜暂时在这里，我们今天没有特别压低，...慢慢来，反正有的是时间。〞前述票券商交易员表示。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交以0.67%为主，少部分见成交于较大区间0.66-0.68%，上日在0.67-0.68%；一个月期公司债RP利率主要交投区间主要在0.75-0.77%，同于上日。
大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.57-0.61%附近；一个月公司债RP利率交投区间则在0.66-0.69%左右。(完) (集体采写 林妙容; 审校 张喜良/杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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