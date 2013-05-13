重温稿-台湾货币市场：短率持稳低位，银行负数操作不易

* 央行未积极冲销，负数操作不易

* 短率持稳区间低位

* 短票低量发行，利率欲下不易

记者 董永年

路透台北5月13日 - 台湾银行间短率周一位于区间低位。资金调度人士认为，虽然本月有缴税的紧缩因子，但因要到月底才会出现，因此本周银行仍采取负数操作，不过由于资金宽松浮滥，欲有效去化资金不易。

交易员指出，近期全球央行掀起降息风，上周韩国也出乎意料降息。台湾央行虽然表态不会降息，但也强调维持适度宽松基调不变。基于此，央行仍持续在每日下午才进场冲销，且不见得照单全收。

“不好拆，市场钱很多，看下半月会不会好些。”一位本银拆出方资金调度人士说。

另一本地银行交易员也表示，最近都处于多钱的状态，必须找些方法消钱。“现在太宽松了，负数做不出来。〞

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.384%，上日收报0.386%。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.405%；一周拆款利率在0.37-0.43%，上日在0.37-0.42%。

**短票利率持稳既有区间**

在短票市场方面，票券商表示，本周发票量可能还是偏少，只要央行没有引导短率下调，短票利率就会卡在既有区间动弹不得。

“像一潭死水，开0.68-0.69%给银行月内销积数还有机会，或是指标性标案标特别低，否则就是维持平衡。”一票券商调度人士说。

另一银行调度人士也指出，今天的发票量并没有增加，导致资金无法有效去化，可能要等到周三、四才会改善。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.68-69%；30天短票利率主要成交主要在0.69-0.70%，少数成交在0.68%，大致同于上日。法人端30天短票利率主交投在0.69-0.70%，少数成交在0.71%，与上日相仿。

今日央行存单到期1,966.15亿台币，今日共发行1,973.15亿台币存单，存单发行余额增加7亿。

本周央行存单到期金额依序为周二630亿、周三641.15亿、周四2,613亿及周五3,477.50亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为116亿台币，累计超额准备为465亿台币，加计前期1%的超额准备为1,296亿台币。

**RP利率持稳低位**

台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率大致持于低位游走。虽然外资上周五因台币走贬而汇出，但其量能不大且交割日落于明日，今日市场资金宽松情势不变，短率没有大幅变化。

一票券商资金调度人士表示，整体市场资金充沛情形没有具体改善，且寿险端月初走钱的资金已然回流，资金水位有增无减，虽然多数附买回利率持于底部不变，部分超短天期公债RP仍有探底空间。外资汇出的情形暂时看来影响不大。

〞看起来6月中以前资金都会持续浮滥，对RP利率影响不大。〞一位证券商交易员表示。

他指出，6月底逢月底/季底，又有央行理监事会的召开，相信对货币市场的资金影响会逐渐显现，但在此之前，看不出有其他因素可改善资金宽裕的现况。

此外，交易人士也指出，公司债RP因承作天期通常较长，利率相对有所支撑，但公债RP看来仍有缓步下滑的空间，只是速度不会太快，本周以持平于底部看待。

〞(公债RP利率)这礼拜暂时在这里，我们今天没有特别压低，...慢慢来，反正有的是时间。〞前述票券商交易员表示。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交以0.67%为主，少部分见成交于较大区间0.66-0.68%，上日在0.67-0.68%；一个月期公司债RP利率主要交投区间主要在0.75-0.77%，同于上日。