更新版 1-《全球汇市》科米参议院作证后美元持稳，欧洲央行维持利率不变后欧元下滑

* 投资人关注英国大选结果，英镑小跌 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约6月8日 - 美元兑一篮子主要货币周四小涨，因投资人消化前美国联邦调查局(FBI)局长科米在美国参议院作证，而在欧洲央行维持利率不变后，欧元走软。 科米周四指责特朗普撤换他，目的是试图干扰FBI对去年大选期间，特朗普竞选团队可能同俄罗斯共谋的调查，但未就他是否认为总统想要妨碍司法表态。 美元指数 升0.25%，报96.99，同科米作证前相比变动不大。 “今天我们了解的情况和昨天差不多，对我来说，没有什么消息需要作出反应的。”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示。 美元兑日圆 升0.18%，报109.99日圆，盘中升至两日高位110.38日圆。 欧元下滑，此前欧洲央行下调通胀预估，并称决策者没有讨论缩减该行大规模购债计划。 欧元兑美元 下挫0.38%，报1.1212美元，盘中跌至5月31日来最低的1.1196美元。周三有报导称欧洲央行料将下调通胀预估，欧元已经走软。 “尽管在过去24小时，消息已经广为人知，但对通胀前景的预期仍较市场原本预估的要低一些，”Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell，“这在一定程度上重压欧元。” 在过去五个月，欧元兑美元上涨，部分因美元走软，而且也因投资人预期通胀上升将促使欧洲央行在明年年初加息。 另外，英镑兑美元下滑，且英镑隔夜隐含波动率升至一年高位，英国议会选举已经开始投票，民调显示结果难测。 “我认为投资人对英镑感到不安，但总体布仓显示，投资人预期英国首相特雷莎梅将赢得大选，继续保持议会多数席位。”Chandler称。 最后一批民调公布后，英镑兑美元触及两周高位1.2977美元，但稍后回落，纽约尾盘跌0.13%，报1.2942美元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1212 1.1255 -0.38 +6.65 1.0513 美元/日圆 109.97 109.79 +0.16 -5.90 116.87 欧元/日圆 123.37 123.61 -0.19 +0.19 123.14 美元/瑞郎 0.9670 0.9646 +0.25 -4.99 1.0178 英镑/美元 1.2951 1.2959 -0.06 +4.99 1.2336 美元/加元 1.3505 1.3508 -0.02 +0.56 1.3430 美元/离岸人民币 6.7821 6.7737 +0.12 -2.73 6.9726 澳元/美元 0.7542 0.7546 -0.05 +4.53 0.7215 欧元/瑞郎 1.0847 1.0861 -0.13 +1.21 1.0717 欧元/英镑 0.8654 0.8685 -0.36 +1.60 0.8518 新西兰元/美元 0.7214 0.7193 +0.29 +3.93 0.6941 美元/挪威克朗 8.4923 8.4934 -0.01 -1.68 8.6370 欧元/挪威克朗 9.5259 9.5618 -0.38 +4.84 9.0858 美元/瑞典克朗 8.7095 8.6893 +0.23 -4.37 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7650 9.7803 -0.16 +1.93 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 母红)