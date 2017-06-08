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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 06:21 BJT

更新版 1-《全球汇市》科米参议院作证后美元持稳，欧洲央行维持利率不变后欧元下滑

    * 投资人关注英国大选结果，英镑小跌

 (新增文末汇率收盘表格)
    路透纽约6月8日 - 美元兑一篮子主要货币周四小涨，因投资人消化前美国联邦调查局(FBI)局长科米在美国参议院作证，而在欧洲央行维持利率不变后，欧元走软。
    
    科米周四指责特朗普撤换他，目的是试图干扰FBI对去年大选期间，特朗普竞选团队可能同俄罗斯共谋的调查，但未就他是否认为总统想要妨碍司法表态。
    
    美元指数      升0.25%，报96.99，同科米作证前相比变动不大。
    
    “今天我们了解的情况和昨天差不多，对我来说，没有什么消息需要作出反应的。”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示。
    
    美元兑日圆      升0.18%，报109.99日圆，盘中升至两日高位110.38日圆。
    
    欧元下滑，此前欧洲央行下调通胀预估，并称决策者没有讨论缩减该行大规模购债计划。
    
    欧元兑美元      下挫0.38%，报1.1212美元，盘中跌至5月31日来最低的1.1196美元。周三有报导称欧洲央行料将下调通胀预估，欧元已经走软。
    
    “尽管在过去24小时，消息已经广为人知，但对通胀前景的预期仍较市场原本预估的要低一些，”Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell，“这在一定程度上重压欧元。”
    
    在过去五个月，欧元兑美元上涨，部分因美元走软，而且也因投资人预期通胀上升将促使欧洲央行在明年年初加息。
    
    另外，英镑兑美元下滑，且英镑隔夜隐含波动率升至一年高位，英国议会选举已经开始投票，民调显示结果难测。
    
    “我认为投资人对英镑感到不安，但总体布仓显示，投资人预期英国首相特雷莎梅将赢得大选，继续保持议会多数席位。”Chandler称。
    
    最后一批民调公布后，英镑兑美元触及两周高位1.2977美元，但稍后回落，纽约尾盘跌0.13%，报1.2942美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1212   1.1255   -0.38   +6.65   1.0513
    美元/日圆                   109.97   109.79   +0.16   -5.90   116.87
    欧元/日圆                   123.37   123.61   -0.19   +0.19   123.14
    美元/瑞郎                   0.9670   0.9646   +0.25   -4.99   1.0178
    英镑/美元                   1.2951   1.2959   -0.06   +4.99   1.2336
    美元/加元                   1.3505   1.3508   -0.02   +0.56   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7821   6.7737   +0.12   -2.73   6.9726
    澳元/美元                   0.7542   0.7546   -0.05   +4.53   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0847   1.0861   -0.13   +1.21   1.0717
    欧元/英镑                   0.8654   0.8685   -0.36   +1.60   0.8518
    新西兰元/美元               0.7214   0.7193   +0.29   +3.93   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4923   8.4934   -0.01   -1.68   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.5259   9.5618   -0.38   +4.84   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.7095   8.6893   +0.23   -4.37   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7650   9.7803   -0.16   +1.93   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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