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更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元下跌，因欧洲央行和美联储政策预期
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2017年8月2日 / 晚上10点34分 / 21 小时前

更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元下跌，因欧洲央行和美联储政策预期

路透新闻部

3 分钟阅读

 (新增文末报价表格)
    * 圣路易斯联储总裁布拉德的讲话令人怀疑美联储会否在12月升息
    * 欧元兑美元触及逾两年半高位
    * 商品相关货币下跌，因担心出现美中贸易摩擦

    路透纽约8月2日 - 美元兑欧元周三触及逾两年半低位，因怀疑美国联邦储备理事会(美
联储/FED)会否在今年再次加息，且预期欧洲央行将采取鹰派立场。

    欧元兑美元      盘中触及2015年1月来最高水准1.1909美元。与美国政治风险和货币
政策不确定重压美元的情况形成对照，欧元从对欧洲央行将最终开始逐步撤走其宽松政策的
预期中得到支撑。
    
    Market News International周一报导，圣路易斯联储总裁布拉德称，他不支持美联储
短期内再升息，警告这会妨碍通胀实现2%的美联储目标。

    分析师称，布拉德的言论增强了对美联储在今年再次加息的疑虑。根据CME Group的Fed
Watch工具，预期美联储12月升息的机率为大约46%。
        
    “市场目前的表现显示，投资者认为美联储加息行动将受限，”FirstLine FX创始人和
执行长Jason Leinwand表示，“布拉德的讲话进一步确认这一观点。”
    
    交易商静待周五出炉的7月美国非农就业报告，与此同时，欧元区经济数据强化了欧洲
央行在收紧货币政策轨道上的观点，市场认为，欧洲央行收紧政策对欧元而言是有利的情景
。
    
    “欧元区数据不断地印证了欧洲央行对经济前景的乐观看法，”BK Asset Management
外汇策略部门董事总经理Kathy Lien说。
        
    美元指数      盘中触及15个月低点92.548，纽约尾盘跌0.2%，至92.833。美元兑日圆
      微幅上涨，纽约尾盘报110.59日圆，徘徊在周二触及的逾六周低位109.91日圆的上方
。

    对中美贸易摩擦的担忧打压商品货币，令美元兑新西兰元和加元等商品相关货币早盘上
涨。
        
    纽约尾盘，美元兑加元      涨0.2%，报1.2557加元，此前触及一周半高位1.2591加元
。新西兰元兑美元      触及一周低点0.7411美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1854   1.1801   +0.45  +12.76   1.0513
    美元/日圆                   110.72   110.35   +0.34   -5.26   116.87
    欧元/日圆                   131.26   130.22   +0.80   +6.59   123.14
    美元/瑞郎                   0.9708   0.9656   +0.54   -4.62   1.0178
    英镑/美元                   1.3221   1.3199   +0.17   +7.17   1.2336
    美元/加元                   1.2565   1.2534   +0.25   -6.44   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7291   6.7286   +0.01   -3.49   6.9726
    澳元/美元                   0.7962   0.7967   -0.06  +10.35   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1508   1.1392   +1.02   +7.38   1.0717
    欧元/英镑                   0.8962   0.8933   +0.32   +5.21   0.8518
    新西兰元/美元               0.7427   0.7465   -0.51   +7.00   0.6941
    美元/挪威克朗               7.8964   7.9257   -0.37   -8.57   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3605   9.3570   +0.04   +3.02   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.0937   8.1046   -0.13  -11.13   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5990   9.5679   +0.33   +0.20   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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