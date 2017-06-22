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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 06:44 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元持稳，因美债收益率偏低抵消稳健经济数据的影响

 (新增文末收盘表格)
    * 股市早盘走疲，引发对日圆的避险买需
    * 挪威克朗上涨，此前挪威央行弃用倾向宽松政策的措辞
    * 新西兰元跳涨，此前新西兰央行对成长前景表示乐观
    * 墨西哥央行将利率上调至7%，提振墨西哥披索

    路透纽约6月23日 - 美元对一篮子货币周四几无变动，因美国公债收益率偏低，抵消了
与市场预期一致的美国初请失业金人数和楼市数据的影响，美元保持在接近本周稍早触及的
一个月高位的水平。
    
    日圆得到一些避险买需，因美股早盘表现疲弱，欧股表现一般。

    挪威克朗和新西兰元升幅可观，盘中交易淡静，此前挪威央行和新西兰央行都对该国的
经济前景充满信心。
    
    在新兴市场货币方面，墨西哥披索        跳升1%，此前政策制定者将利率上调至7%。
上周美国联邦储备理事会(美联储/FED)也升息。

    尽管近期通胀回软，但上周多位美联储官员对年底前再次升息表示支持，美元因此走强
。不过，市场开始怀疑，目前美国经济温和扩张，是否可为进一步升息提供理据，令美元的
涨势减退。
        
    “市场对美联储官员鹰派的讲话并不买账，”BK Asset Management外汇策略部门董事
总经理Boris Schlossberg说，“市场对美国下半年经济成长存疑。”
    
    周三美国公债收益率差趋平至近10年来最平水准，反映了交易商对美联储今年能否再次
升息的疑虑。
    
    “我认为收益率上升的压力不大，”Leumi Investment Services Inc全球资产配置部
门主管Humberto Garcia说。
    
    收益率曲线周四持稳，报告显示美国就业市场不断收紧，4月房价升幅超过交易商预期
。
    
    美元指数      持平在97.571，周二触及一个月高位97.871。
    
    欧元兑美元      下跌0.2%，至1.1149美元。美元兑日圆      微幅下跌，至111.32日
圆。
    
    日圆兑欧元         升0.2%，至124.10日圆。泛欧STOXX 600指数        日内收平盘
。
    
    其他货币方面，挪威克朗上升，此前挪威央行上调2017和2018年利率预估，表示减息的
可能性已不复存在。

    挪威克朗兑美元      涨0.4%，至8.4956克朗，兑欧元           升0.6%，至9.4690
克朗。

    新西兰元兑美元        上升0.6%，至0.7266美元，此前新西兰央行对经济成长前景和
目前汇率所产生的影响做出了乐观的评估。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1150   1.1166   -0.14   +6.06   1.0513
    美元/日圆                   111.32   111.37   -0.04   -4.75   116.87
    欧元/日圆                   124.12   124.36   -0.19   +0.80   123.14
    美元/瑞郎                   0.9718   0.9724   -0.06   -4.52   1.0178
    英镑/美元                   1.2681   1.2668   +0.10   +2.80   1.2336
    美元/加元                   1.3232   1.3332   -0.75   -1.47   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8365   6.8306   +0.09   -1.95   6.9726
    澳元/美元                   0.7541   0.7550   -0.12   +4.52   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0836   1.0858   -0.20   +1.11   1.0717
    欧元/英镑                   0.8791   0.8812   -0.24   +3.20   0.8518
    新西兰元/美元               0.7263   0.7223   +0.55   +4.64   0.6941
    美元/挪威克朗               8.4885   8.5304   -0.49   -1.72   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4677   9.5242   -0.59   +4.20   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.7482   8.7446   +0.04   -3.95   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7562   9.7656   -0.10   +1.84   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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