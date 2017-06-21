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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 06:34 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元指数从一个月高位回落，英镑上涨

 (新增文末收盘表格)
    * 美股下跌，带动美元温和抛盘
    * 英镑反弹，此前英国央行首席济学家霍尔丹表示支持加息
    * 油价不断下跌，重压商品相关货币
    * 投资者等待新西兰央行公布利率决定

    路透纽约6月22日 - 美元兑一篮子货币周三从一个月高位下滑，因美股下跌，引发部分
交易商对美元锁定获利，此前美国今年稍晚可能再次升息的预期带动美元上涨。
    
    英镑攀升，此前英国央行首席济学家霍尔丹称，他预期会支持今年稍晚升息一次。周二
英镑下跌，因英国央行总裁卡尼表示，现在不是升息的时机。此前英国央行有三位政策制定
者在上周投票支持加息。
        
    加元        和澳元        等商品相关货币跟随油价走低。
        
    “美元跟随股市有点回软，”FirstLine FX Currency Strategy创始人Jason Leinwand
在谈到美元下跌时说。“市场仍在消化美联储主席叶伦的讲话。”
    一周多前，美联储一如预期将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，叶
伦在记者会上淡化近期通胀不断回落的迹象。
        
    美元指数      跌0.2%，至97.541，低于周二触及的一个月高位97.871。
    
    美国股市道琼工业指数和标准普尔500指数温和下跌，纳斯达克指数从近期跌势中反弹
。
    
    在其它主要货币中，英镑兑美元的涨幅最大，此前霍尔丹发表鹰派讲话，与他一直被认
为是持鸽派观点的名声相悖。
      
    “如果霍尔丹的想法改变，那么，这可能是未来利率路径的重大消息，”RBC Capital 
Markets外汇交易部门主管Adam Cole说。
        
   投资者也密切关注英国政治发展，英国首相特雷莎梅的保守党仍在和北爱尔兰民主联盟
党就组建政府进行磋商。
          
    较周二纽约尾盘，英镑兑美元        下跌最多0.6%，后缩减一半跌幅，报1.2668美元
。
    
    与此同时，全球指标原油价格周三触及七个月低位，因担忧供应过剩，给依赖于原油和
商品出口国家的货币带来压力。
    
    加元兑美元        报1.3313加元，较周二尾盘跌0.4%。
    
    澳元兑美元        跌0.3%，报0.7558，新西兰元兑美元        下滑0.1%，至0.7231
。
        
    投资者等待新西兰央行公布利率决定。分析师预期新西兰央行将保持利率在纪录低位1.
75%不变。
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1166   1.1134   +0.29   +6.21   1.0513
    美元/日圆                   111.37   111.42   -0.04   -4.71   116.87
    欧元/日圆                   124.36   124.09   +0.22   +0.99   123.14
    美元/瑞郎                   0.9724   0.9750   -0.27   -4.46   1.0178
    英镑/美元                   1.2668   1.2629   +0.31   +2.69   1.2336
    美元/加元                   1.3332   1.3264   +0.51   -0.73   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8306   6.8224   +0.12   -2.04   6.9726
    澳元/美元                   0.7550   0.7579   -0.38   +4.64   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0858   1.0855   +0.03   +1.32   1.0717
    欧元/英镑                   0.8812   0.8813   -0.01   +3.45   0.8518
    新西兰元/美元               0.7223   0.7239   -0.22   +4.06   0.6941
    美元/挪威克朗               8.5304   8.5436   -0.15   -1.23   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.5242   9.5090   +0.16   +4.83   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.7446   8.7810   -0.41   -3.99   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7656   9.7784   -0.13   +1.94   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/李爽；审校 刘静/龚芳)
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