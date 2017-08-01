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更新版 1-《全球汇市》美元指数触及15个月低位，因美联储政策和美国政治不确定
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2017年8月1日 / 晚上10点57分 / 1 天内

更新版 1-《全球汇市》美元指数触及15个月低位，因美联储政策和美国政治不确定

路透新闻部

3 分钟阅读

 (新增文末收盘表格)
    * 美国建筑支出和汽车销售疲弱，损及美元
    * 美元指数触及15个月低位
    * CME的FedWatch工具显示，12月美联储升息机率约为46%
    * 美国政治不确定性重压美元
    * 美元跌穿110日圆，为逾六周来首次

    路透纽约8月1日 - 美元兑一篮子主要货币周二短暂触及15个月低位，因华盛顿政治动
荡和美国经济数据疲弱，令美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策前景不确定。
    
    美元尾盘反弹，日内上涨，因投资者整固仓位，但美元兑主要货币仍离逾一年低位不远
，因预期美国政治不确定性将继续重压美元。总统特朗普周一解雇了白宫通讯联络主任斯卡
拉穆奇。
    
    市场对美联储会否在今年再次升息的担忧持续。根据CME Group的FedWatch工具，交易
商最新的押注反映出，美联储在12月升息的机率为约46%。
    
    美元指数      纽约尾盘升0.2%，至93.060，此前触及去年5月初以来最低92.777。
        
    美元指数7月月线下跌，为连续第五个月下跌，此为2010年12月至2011年4月以来的最长
跌势。7月创下去年3月来最大的月线跌幅。
    
    “完全是因为美元动能负面，”Credit Agricole外汇策略师Vassili
Serebriakov说，“如果你作空美元，那么，走势发展对你有利，那就没有理由改变观点。
”
    美国建筑支出和汽车销售疲弱，加重了美元的下行压力，Serebriakov补充说。

    美国商务部周二公布，6月建筑支出较前月下降1.3%，至去年9月来最低水准。路透访查
的分析师预估为增长0.4%。
        
    美国汽车制造商周二表示，7月对日租车队的汽车销售继续下降。
        
    美元兑日圆      尾盘微幅上涨，报110.32日圆。美元稍早跌穿110日圆，为逾六周来
首次，触及109.94日圆。
    
    欧元兑美元      下跌0.3%，报1.1800美元，但离周一触及的两年半高位1.1845美元不
远。
        
    “我认为，美国政策不确定性是美元近期下跌的最大原因，”瑞穗外汇策略师Sireen H
arajli说，“我认为特朗普总统当选的任何正面效应到现在已经不复存在。”
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1801   1.1840   -0.33  +12.25   1.0513
    美元/日圆                   110.35   110.25   +0.09   -5.58   116.87
    欧元/日圆                   130.22   130.55   -0.25   +5.75   123.14
    美元/瑞郎                   0.9656   0.9664   -0.08   -5.13   1.0178
    英镑/美元                   1.3199   1.3212   -0.10   +7.00   1.2336
    美元/加元                   1.2534   1.2477   +0.46   -6.67   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7286   6.7266   +0.03   -3.50   6.9726
    澳元/美元                   0.7967   0.8002   -0.44  +10.42   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1392   1.1446   -0.47   +6.30   1.0717
    欧元/英镑                   0.8933   0.8961   -0.31   +4.87   0.8518
    新西兰元/美元               0.7465   0.7513   -0.64   +7.55   0.6941
    美元/挪威克朗               7.9257   7.8616   +0.82   -8.24   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3570   9.3127   +0.48   +2.98   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.1046   8.0632   +0.51  -11.01   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5679   9.5532   +0.15   -0.13   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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