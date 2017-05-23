更新版 1-《全球重要经济事件一览表》--5月23日-5月30日

(新增5月23日特朗普将向国会提交2018财年预算案)
路透5月23日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
5月23日(二)
--特朗普将向国会提交2018财年预算案(始于10月1日)。
--中国文化部举办2017年文化和自然遗产日非遗活动暨第六届中国成都国际非遗节新闻发布会。(0200)
巴黎--欧洲央行执委科尔参加关于“宏观经济政策对欧洲不平等的影响”的圆桌讨论(1500)。
纽约--美国费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表讲话(2100)。
明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在一个会议上主持媒体问答环节(1300)，并参加一个圆桌讨论(1915)。
布鲁塞尔--欧元集团财长会议(最后一日)。
柏林--德国智库DIW举行“DIW 2017年女性金融峰会”。
布鲁塞尔--英国财政大臣哈蒙德(夏文达)在“新世界中的欧洲--成长战略”小组中发言，小组成员还包括：德国财政部长朔伊布勒和西班牙财政部长德金多斯。(1430)
瑞士巴塞尔--澳洲央行副总裁德贝尔发表演说(1730)。
纽约--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表演说(2100)。
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。
挪威加勒穆恩--挪威央行总裁奥尔森在一次会议上发表讲话。
开普敦--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议(至25日)。
5月24日(三)
马德里--欧洲央行总裁德拉吉在第一次金融稳定会议上讲话(1345)。
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。
威斯康星州亚士兰--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加一个论坛(0030)。
斯德哥尔摩--瑞典央行就金融稳定主题举行记者会。央行总裁英韦斯和金融稳定部主管Kasper Roszbach出席(0900)。
多伦多--美国达拉斯联储总裁柯普朗参加 C.D. Howe Institute年度董事宴会的问答环节(2200)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在2017日本央行-日本央行金融研究所(IMES)会议上讲话(0000)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布5月政策会议记录(1800)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布金融稳定报告(0730)。
渥太华--加拿大央行公布政策利率决定(1400)
5月25日(四)
维也纳--石油输出国组织(OPEC)会议。
--中国国台办举行新闻发布会。
北京--2017年产融中国年会。
上海--上期所和中金所共同主办第十四届上海衍生品市场论坛(至26日)。今年论坛的主题是：“稳中求进，发展开放”。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德就“全球经济问题”发表讲话。(1400)
里斯本--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演讲。(1800)
日本佐贺市--日本央行审议委员樱井真发表演讲并参加记者会。
首尔--韩国央行货币政策会议与利率决议。
伦敦--澳洲央行副总裁德贝尔在一个活动上发表讲话(0800)。
多伦多--加拿大央行副总裁Sylvain Leduc发表讲话(2120)。
开普敦--南非央行公布利率决定(1300)。
5月26日(五)
意大利--七国集团(G7)峰会(至27日)。
5月27日(六)
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本金融学会2017年春季年会上讲话。
5月28日(日)
新加坡--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在“亚洲银行业和金融座谈会：全球金融的风险和韧性”会议上讲话(0115)。
5月29日(一)
布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会讲话。
5月30日(二)
--中国国务院总理李克强访问德国、比利时，并期间将参加中德总理年度会晤、第十九次中国-欧盟领导人会晤，至6月2日。
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在关于马歇尔计划的小组中发言(1600)。
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在奥地利央行“危机后的金融体系是否更具韧性？还有什么需要做？”会议上发表讲话(1015)。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (整理 王颖；审校 龚芳)