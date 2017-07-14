更新版 1-中港个股：万科与伙伴参与新加坡物流地产巨头普洛斯私有化计划

(新增万科的声明)

路透上海/香港7月14日 - 中国最大房企之一的万科企业周五表示，将与伙伴参与亚洲最大仓储运营业者普洛斯公司的私有化计划，万科有望成为普洛斯的重要股东。

万科午后公告确认，公司与厚朴、高瓴资本、中银集团投资公司及普洛斯现任CEO梅志明共同组成财团，参与普洛斯潜在的私有化。

“如本次私有化能够完成，交易总价约爲159亿新加坡元，有望成爲亚洲历史上最大的私募股权并购，万科也有望因此成爲普洛斯重要股东。”万科在新闻稿中称。

新闻稿指，本次交易最终还需通过普洛斯股东大会及新加坡相关监管的批准程序，普洛斯董事会及财团将一起推动后续流程。

“在仔细评估所有的最终提案之后，特别委员会最终做出决定，我们认为此收购提案非常具有吸引力，对于所有股东而言都可获得价值提升。”普洛斯董事长Seek Ngee Huat在一份声明稿中指出。

万科等组成的中资财团提出按照每股3.38坡元的价格收购，较普洛斯12个月成交量加权平均价溢价81%。

万科董事会主席、首席执行官郁亮表示，此次交易如完成，将是万科城市配套服务商战略的重要举措，有助于万科在物流地産领域完善布局，进一步扩大影响力，爲社会持续创造真实价值。

同时，万科和普洛斯两家企业的联盟建立，将有望在全球范围内打造全新的商业发展模式，通过发挥双方在各自专业领域形成的优势，未来可在地産、物流、商业消费以及资産管理等领域构建全方位服务体系，从而建立起围绕客户和城市的生态系统。

新加坡政府投资公司(GIC)现持有普洛斯37%的股份。GIC称支持该交易。

**万科、普洛斯“联姻”将有强大协同效应**

据介绍，普洛斯目前在中国、日本、巴西和美国等地持有或管理的物流地産面积约5,500万平方米，对应的资産价值约410亿美元。普洛斯在中国处于绝对领先地位，其市场份额超过第2到第10名的总和。同时，普洛斯在日本、巴西的市场份额均排名第一，在美国排名第二。除了物流地産的开发及运营，普洛斯的业务还涉及物流地産基金管理。

万科表示，与普洛斯如成功联姻，将産生强大的业务协同效应。一方面，万科极强的开发建设经验及资源优势，能与普洛斯高效的物流仓储网络及卓越的管理能力将形成优势互补。另一方面，双方在客户资源方面可形成协同。

万科于2016年联合其他投资方收购印力集团96.55%的股权，加上自有的商业地産，公司商业地産规模在国内已排名前三。万科整合印力之后的商业平台聚集了丰富的客户资源，未来有机会将其导入物流仓储的客户群当中；普洛斯的客户以第三方物流公司、制造业企业、零售及电商企业等爲主，也有机会与万科商业开展更多合作。

万科在深交所刊登的公告指出，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司临时申请周五下午起停牌，停牌时间预计不超过2个交易日。万科H股亦在下午1点起停牌。

停牌前，万科H股早盘收升2.43%，报23.2港元；A股则涨0.65%，报24.59元人民币。（完） (发稿 林琦/梁慧仪; 审校 曾祥进)