更新版 1-日本央行：委员争论退出策略的信息披露问题--会议记录

(新增直接引语和政策细节。)

* 一些委员推动信息披露，其他人则不同意

* 批评QE的央行委员即将卸任

* 日本央行面临管理退出计划的艰巨任务

路透东京7月25日 - 日本央行周二公布的6月15-16日会议记录显示，围绕央行应就可能退出量化(QE)宽松举措披露多少信息，决策者展开了争论。鉴于日本央行2%的通胀目标仍远未实现，几名委员担心这么做会带来风险。

会议记录显示，有些委员认为央行需要明确解释将如何管理政策，以及退出QE会给央行财务状况带来何种影响。

但有几名委员表示，消费物价涨幅仍远低于央行2%的通胀目标，过早披露退出QE的相关信息可能会导致市场动荡。

这些委员还表示，日本央行应继续就退出量化宽松展开内部分析，这十分重要。

会议记录显示日本央行面临的道路多艰，因围绕央行当前政策框架持续性的担忧开始升温。

“一些委员表示，重要的是详尽解释日本央行对如何管理政策及其对央行财务状况影响的想法，以让外界理解，”会议记录显示。

“几位委员说，在实现通胀目标前透露些不确定的信息，可能让市场困惑，所以内部对此继续进行分析是很重要的。”日本央行在6月会议维持政策不变，并在六个月来首次上调民间消费评估。

日本央行随后在7月19-20日举行的会议上，自2013年启动大规模资产购买计划以来，第六次推迟实现物价目标的时间框架。

日本央行目前预期，要到2019/20财年才会实现通胀目标。但民间部门分析师对此持怀疑态度。

日本央行把短期利率目标定在负0.1%，并购买债券以维持10年期公债收益率在零附近。

日本央行还保持其购债计划不变，以每年80万亿日圆(7,140亿美元)的速度购债，一些市场观察人士称这样的购债速度恐难以持续。

一些分析师担心，在日本央行退出量化宽松政策时，其资产负债表中所持公债有亏损的可能。

还有人担心，债市流动性可能干涸，收益率或将剧烈波动，除非日本央行调整当前的政策框架。

主张披露日本央行退出策略的央行委员是否会留任政策委员会还不明朗。

前日本央行审议委员佐藤健裕和木内登英在他们的任期在本月届满后均卸任，并将由他人接替。这两位委员之前对央行总裁黑田东彦的多数货币宽松举措均表示反对。(完) (编译 王颖/杜明霞/李爽 审校 张涛/张若琪/许娜)