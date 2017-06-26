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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 09:36 BJT

更新版 1-日本央行：必须明确传达政策意向，以免市场猜疑退出计划--会议摘要

(新增引语和细节)

路透东京6月26日 - 日本央行公布6月议息会议摘要显示，政策制定者重点讨论了如何更好地传达央行政策意图，因经济状况好转使市场对退出超宽松货币政策时机的关注提高。

鉴于通胀距离央行2%的目标尚远，几名政策委员会委员提出要维持大规模货币刺激政策，有些委员强调实现物价目标是需要时间的。

“物价稳定目标不能在短时间内轻松实现。关键是要维持宽松的金融环境，并使经济尽量保持扩张态势，”一名委员称。

该会议摘要是周一公布的。

在6月会议中，日本央行维持政策不变，并调高对民间消费的评估，此为六个月来首次，表明对出口导向的经济复苏有信心，而复苏正在增加动能。

日本经济越来越多地表现出活力，给日本央行带来新的沟通方面的挑战，迫使该行更加明确地向市场传达，将来可能会如何撤回刺激计划--即使这还要等到很久之后。

“随着经济继续改善，日本央行需要对它的货币政策想法负责，以避免引起市场参与者的忧虑，”一名委员说道。(完) (编译 王颖；审校 杜明霞)
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