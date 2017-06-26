更新版 1-日本央行：必须明确传达政策意向，以免市场猜疑退出计划--会议摘要

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
(新增引语和细节)
路透东京6月26日 - 日本央行公布6月议息会议摘要显示，政策制定者重点讨论了如何更好地传达央行政策意图，因经济状况好转使市场对退出超宽松货币政策时机的关注提高。
鉴于通胀距离央行2%的目标尚远，几名政策委员会委员提出要维持大规模货币刺激政策，有些委员强调实现物价目标是需要时间的。
“物价稳定目标不能在短时间内轻松实现。关键是要维持宽松的金融环境，并使经济尽量保持扩张态势，”一名委员称。
该会议摘要是周一公布的。
在6月会议中，日本央行维持政策不变，并调高对民间消费的评估，此为六个月来首次，表明对出口导向的经济复苏有信心，而复苏正在增加动能。
日本经济越来越多地表现出活力，给日本央行带来新的沟通方面的挑战，迫使该行更加明确地向市场传达，将来可能会如何撤回刺激计划--即使这还要等到很久之后。
“随着经济继续改善，日本央行需要对它的货币政策想法负责，以避免引起市场参与者的忧虑，”一名委员说道。(完) (编译 王颖；审校 杜明霞)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。