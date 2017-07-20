更新版 1-日本数据：6月出口连七个月增长，表明经济持续复苏

(新增细节)

* 6月出口较上年同期成长9.7%，预估为增加9.5%

* 进口同比增长15.5%，预估为增加14.6%

* 分析师关注内需情况，寻觅可持续成长的线索

路透东京7月20日 - 日本6月出口在汽车和电子产品的带动下，连续 第七个月成长，显示外需持续支持渐进的经济复苏，并支持了央行乐观的 经济看法。

财务省周四公布的数据显示，6月出口较上年同期成长9.7%，路透调 查分析师预估为增加9.5%。5月出口较上年同期增加14.9%。

日本央行稍后将结束两日利率会议，外界预期其将调高经济增长预估 ，因出口及民间消费强健提高了经济温和复苏的前景。

但日本央行还可能调降其对物价的预测，暂缓扩张刺激，这凸显了经 济强劲成长与低通胀之间的差距。

一些分析师称，净出口(出口减去进口)可能在4-6月期间对国内生产 总值(GDP)增长带来了拖累，因出口增速可能较前季放缓，而进口却激增 。

今年初日本经济增长环比年率为1.0%，为连续第五季增长。他们称， 经济能否延续增势取决于内需的状况，内需是这个全球第三大经济体的薄 弱点。

“鉴于民间消费和公共投资可能已然变得强劲，经济在4-6月期间可 能连续第六季扩张，”野村证券资深经济分析师Masaki Kuwahara称。

从目的地看，日本6月对美国出口较上年同期增长7.1%，为连续第五 个月增长，得益于汽车出口增长。

日本6月对美国的贸易顺差减少4.9%至5,874亿日圆(52.5亿美元)，因对美进口同比跳增19.3%，其中原油和煤进口引领增势。

日本的贸易顺差是美国特朗普政府批评的目标之一，特朗普在他的“美国优先”保护主义政策下呼吁降低美国贸易逆差，增加出口。

日本6月对中国出口同比增加19.5%，汽车配件和半导体生产设备出口引领增势。

从贸易量来看，日本6月整体出口增长了4%，为连续第五个月上升。

日本6月进口较上年同期增长15.5%，分析师预估中值为增长14.6%，煤和液化天然气引领升势，使贸易顺差达到4,399亿日圆。(完) (编译 戴素萍/侯雪苹/白云 审校 李爽/王丽鑫/王颖)