更新版 1-突发事件：索马里海岸船只发生爆炸，可能是外国军舰--官员

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
(新增现场附近居民评论)
路透索马里博萨索6月27日 - 一名官员向路透表示，索马里Puntland地区沿岸的一艘船只周一晚间传出巨大爆炸声，可看到火焰从船上升起，该船可能是一艘外国海军军舰。
“我们听到巨大爆炸声，船上冒出火焰。我认为该船是外国船只，”Puntland阿卢拉区的主管Ali Shire周二告诉路透。
他表示，他认为该船可能是一艘海军军舰，因为有两艘外国海军船只协助搜救船员。
目前尚不清楚爆炸是船上事故引发的，还是海盗造成的。船只是否在爆炸后沉没，也不得而知。
阿卢拉附近Muranyo村的居民Abdi Jama对路透表示，爆炸船只此前在该地区停泊了两天。在爆炸之前，他曾看到一架直升机降落在船上，之后又飞走。
他说，爆炸让那艘船只陷入“大火与浓烟”之中。
索马里海盗经常在阿卢拉附近海域出没。欧盟、中国等其它国家的海军经常在该地区执行护航任务。(完) (编译 张涛；审校 杜明霞)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。