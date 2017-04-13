更新版 1-美股业绩：富国银行季度获利持平，因成本高企且抵押贷款业务营收下降

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
(增加细节和股价走势)
路透4月13日 - 美国第三大银行富国银行(Wells Fargo)周四公布季度获利持平，并警告称成本仍将居高不下，因销售丑闻的影响尚未消失。
较高的人力成本和诉讼费用，以及抵押贷款业务营收下降，导致富国银行第一季净利基本持平在55亿美元。该行表示，费用占营收的比例仍将很高。
富国银行正在竭力摆脱虚开账户丑闻的影响。本周早些时候该行表示，将向其认为对这起丑闻负主要责任的两名前高管追讨7,500万美元薪酬。
金融危机后富国银行因营收与获利双双持续增长而名声大噪，但这股势头却因为这起销售丑闻而脱轨，最近几个季度还因交易业务减少而处于不利境地。
富国银行的营收减少约1%至220亿美元，低于平均预估的223.2亿美元。每股盈余(EPS)自去年同期的0.99美元升至1.00美元，高于分析师平均预期的0.97美元。
执行长Tim Sloan告诉分析师，他预计，开设新帐户和信用卡业务第三季将可望复苏。自去年9月开假帐户丑闻爆发以来，这方面业务即一直下滑。不过该行称，与该争议相关的成本仍有段时间会维持在7,000-8,000万美元。第一季该成本为8,000万美元，
富国银行的效率比为62.7%，高于上年同期的58.7%。效率比是一项受到密切关注的指标，反映了非利息费用相对于营收的百分比。Sloan表示，效率比要回到更好的55-59%这个水准颇有挑战性。
他还表示，除了从2018年起的每年20亿美元节约目标，该行在5月的投资者日还将公布额外的节本计划。若抵押贷款等业务如预期般放缓的话，富国银行还打算裁减这些业务的人员编制。
富国银行股价周四跌3.33%，收报51.35美元。
富国银行最大股东--伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)在周三盘后称，向美联储撤回将富国银行持股提高至10%以上的申请，转而出售900万股富国银行股票，以维持在该门槛之下。(完) (编译 侯雪苹/张若琪 审校 郑茵/戴素萍)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未