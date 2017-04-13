更新版 1-美股业绩：富国银行季度获利持平，因成本高企且抵押贷款业务营收下降

(增加细节和股价走势)

路透4月13日 - 美国第三大银行富国银行(Wells Fargo)周四公布季度获利持平，并警告称成本仍将居高不下，因销售丑闻的影响尚未消失。

较高的人力成本和诉讼费用，以及抵押贷款业务营收下降，导致富国银行第一季净利基本持平在55亿美元。该行表示，费用占营收的比例仍将很高。

富国银行正在竭力摆脱虚开账户丑闻的影响。本周早些时候该行表示，将向其认为对这起丑闻负主要责任的两名前高管追讨7,500万美元薪酬。

金融危机后富国银行因营收与获利双双持续增长而名声大噪，但这股势头却因为这起销售丑闻而脱轨，最近几个季度还因交易业务减少而处于不利境地。

富国银行的营收减少约1%至220亿美元，低于平均预估的223.2亿美元。每股盈余(EPS)自去年同期的0.99美元升至1.00美元，高于分析师平均预期的0.97美元。

执行长Tim Sloan告诉分析师，他预计，开设新帐户和信用卡业务第三季将可望复苏。自去年9月开假帐户丑闻爆发以来，这方面业务即一直下滑。不过该行称，与该争议相关的成本仍有段时间会维持在7,000-8,000万美元。第一季该成本为8,000万美元，

富国银行的效率比为62.7%，高于上年同期的58.7%。效率比是一项受到密切关注的指标，反映了非利息费用相对于营收的百分比。Sloan表示，效率比要回到更好的55-59%这个水准颇有挑战性。

他还表示，除了从2018年起的每年20亿美元节约目标，该行在5月的投资者日还将公布额外的节本计划。若抵押贷款等业务如预期般放缓的话，富国银行还打算裁减这些业务的人员编制。

富国银行股价周四跌3.33%，收报51.35美元。

富国银行最大股东--伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)在周三盘后称，向美联储撤回将富国银行持股提高至10%以上的申请，转而出售900万股富国银行股票，以维持在该门槛之下。(完) (编译 侯雪苹/张若琪 审校 郑茵/戴素萍)