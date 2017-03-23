更新版 1-美股业绩：美光季度获利优于预期，受惠于芯片价格跳涨

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透3月23日 - 记忆体芯片厂商--美光公布季度获利优于预期，受惠于个人电脑(PC)记忆体芯片供应吃紧而平均售价上升，以及对智能手机储存晶片的需求大增。
美光股价在盘后大涨将近7%至28.58美元。
动态随机存取记忆体(DRAM)芯片的平均价格已在最近几季反弹，主要因来自云计算产业的需求快速增长以及PC市场企稳。
美光称，第二季DRAM芯片平均售价跳涨21%。
此外，该公司的NAND芯片也获得强劲需求，智能手机爆炸性增长提振了储存晶片的需求。
该公司称，NAND芯片销售量当季提高18%。
“强劲的需求、对NAND和DRAM解决方案的产业供应有限，加上我们削减成本的计划取得重大进展，为我们带来了第二季卓越的业绩，”首席执行官Mark Durcan在声明中说道。
在截至3月2日的第二季中，美光净营收为8.94亿美元，或每股盈余0.77美元；上年同期为净亏损9,700万美元，或每股亏损0.09美元。(bit.ly/2nhTnff)
据汤森路透I/B/E/S，扣除特定项目后，美光每股盈余为0.90美元，优于分析师平均预估的0.86美元。
美光的净销售额飙升58.4%至46.5亿美元，在近两年下降后连续第二季录得营收增长。公司营收表现符合分析师预估。
截至周四收盘，美光股价比过去12个月股价高出一倍多，表现优于费城SE半导体指数同期近50%的涨幅。(完) (编译 李婷仪/王琛；审校 龚芳)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”