版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 24日 星期五 06:50 BJT

更新版 1-美股业绩：美光季度获利优于预期，受惠于芯片价格跳涨

路透3月23日 - 记忆体芯片厂商--美光公布季度获利优于预期，受惠于个人电脑(PC)记忆体芯片供应吃紧而平均售价上升，以及对智能手机储存晶片的需求大增。

美光股价在盘后大涨将近7%至28.58美元。

动态随机存取记忆体(DRAM)芯片的平均价格已在最近几季反弹，主要因来自云计算产业的需求快速增长以及PC市场企稳。

美光称，第二季DRAM芯片平均售价跳涨21%。

此外，该公司的NAND芯片也获得强劲需求，智能手机爆炸性增长提振了储存晶片的需求。

该公司称，NAND芯片销售量当季提高18%。

“强劲的需求、对NAND和DRAM解决方案的产业供应有限，加上我们削减成本的计划取得重大进展，为我们带来了第二季卓越的业绩，”首席执行官Mark Durcan在声明中说道。

在截至3月2日的第二季中，美光净营收为8.94亿美元，或每股盈余0.77美元；上年同期为净亏损9,700万美元，或每股亏损0.09美元。(bit.ly/2nhTnff)

据汤森路透I/B/E/S，扣除特定项目后，美光每股盈余为0.90美元，优于分析师平均预估的0.86美元。

美光的净销售额飙升58.4%至46.5亿美元，在近两年下降后连续第二季录得营收增长。公司营收表现符合分析师预估。

截至周四收盘，美光股价比过去12个月股价高出一倍多，表现优于费城SE半导体指数同期近50%的涨幅。(完) (编译 李婷仪/王琛；审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐