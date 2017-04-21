更新版 1-美股业绩：通用电气第一季业绩优于预期，但现金流为负值

(新增关于现金流、营收细节和盘前交易情况)

路透4月21日 - 多元化企业通用电气(奇异,GE)周五公布第一季工业业务现金流转为负值，而且低于公司自身预期，不过获利和营收高于分析师预估。

通用电气公布，第一季工业运营活动带来的现金流为负16亿美元，而公司此前预计为负6亿美元，因运营资本上升，而且正值给客户结算的时期。

通用电气称，预计全年将实现120至140亿美元的现金流目标。投资者一直将现金流情况视为衡量该公司运营表现的一个指标。

公司季度营收下降1%至276.6亿美元，受油气和照明业务营收下降拖累。该数据优于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的262.6亿美元。

在截至3月31日的第一季，归属于公司股东的持续运营业务获利升至8.58亿美元，上年同期为2.48亿美元。

通用电气称，持续运营业务每股盈余(EPS)从上年同期的0.03美元升至0.10美元。经调整后每股盈余(EPS)为0.21美元，持平于上年同期，但优于汤森路透I/B/E/S调查分析师预计的0.17美元。