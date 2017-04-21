更新版 1-美股业绩：通用电气第一季业绩优于预期，但现金流为负值

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(新增关于现金流、营收细节和盘前交易情况)
路透4月21日 - 多元化企业通用电气(奇异,GE)周五公布第一季工业业务现金流转为负值，而且低于公司自身预期，不过获利和营收高于分析师预估。
通用电气公布，第一季工业运营活动带来的现金流为负16亿美元，而公司此前预计为负6亿美元，因运营资本上升，而且正值给客户结算的时期。
通用电气称，预计全年将实现120至140亿美元的现金流目标。投资者一直将现金流情况视为衡量该公司运营表现的一个指标。
公司季度营收下降1%至276.6亿美元，受油气和照明业务营收下降拖累。该数据优于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的262.6亿美元。
在截至3月31日的第一季，归属于公司股东的持续运营业务获利升至8.58亿美元，上年同期为2.48亿美元。
通用电气称，持续运营业务每股盈余(EPS)从上年同期的0.03美元升至0.10美元。经调整后每股盈余(EPS)为0.21美元，持平于上年同期，但优于汤森路透I/B/E/S调查分析师预计的0.17美元。
通用电气股价在周五盘前交易中持平于30.28美元。(完) (编译 于春红; 审校 王兴亚)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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