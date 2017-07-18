更新版 1-美股业绩：高盛第二季债券交易业务营收大幅下滑40%

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路透7月18日 - 高盛公布，最近一个季度其债券交易营收下滑40%，反映出在此期间困扰美国大型银行的交易活动普遍低迷的问题。

其下滑幅度远大于摩根大通和花旗集团之前分别报出的19%和6%的降幅，使高盛的固定收益部门业绩录得2015年第四季以来最差。

来自固定收益、大宗商品和外汇的交易营收从19.3亿美元降至11.6亿美元。一年前，英国退欧公投前后一段时期交易业务飙升。

作为按资产计美国第五大银行，高盛与其他大行相比更加依赖债券交易收入。2007-2008年金融危机前一段时间，高盛凭借此项业务赚得盆满钵满，但之后美国的监管立法限制了该项业务的发展。

截至6月30日的第二季，高盛归属于普通股股东的净利基本持平于16.3亿美元。

但每股收益从3.72美元增长到3.95美元，因流通股数量减少近6%。汤森路透I/B/E/S分析师之前曾预计每股收益为3.39美元。

包括净利息收入在内的总营收下降0.6%至78.9亿美元。

高盛同期的营运支出下降约2%至53.8亿美元。

该公司的股权回报率为8.7%。分析师通常通常认为，股权回报率至少要达到10%，才能抵消资金成本。

高盛一直在致力于降低对交易业务的依赖，向投资管理等更为稳定的业务转型。高盛的投资管理业务当季营收为15.3亿美元，同比增长13%.

高盛还进军消费信贷领域，于2016年推出了名为Marcus的在线平台。

高盛的股价是美国六大银行中表现最差的，截至周一收盘，其股价今年迄今已累计下滑4.3%。相比之下标普500金融股指数同期则上涨了6.7%。

高盛的竞争对手摩根士丹利预计将在周三公布业绩。(完) (编译 王洋; 审校 母红)