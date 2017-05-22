更新版 1-韩国个股：三星电子称将继续寻找并购机会，并对此抱持信心

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(新增三星高管评论和背景)
* 三星寻找匹配自身策略的公司“满怀信心”
* 三星将积极进行并购以支持服务和软件业务
* 以80亿美元并购Harman，试图打造新的成长引擎
路透5月22日 - 韩国科技巨头三星电子的一位高管周一表示，该公司将继续寻找并购机会。该公司在寻求建立软件和服务业务，以进一步差异化其产品。
“我们对寻找符合我们策略的公司满怀信心，”三星电子高级副总裁Peter Koo在香港举行的投资者活动上表示。他并未阐述三星正考虑收购的具体目标或技术。
近年来面对苹果和华为等同业的竞争加剧，三星在并购方面愈发积极，一改以往倾向于仰赖旗下人才和利用现金进行资本支出的做法。
除了收购Viv Labs和LoopPay等公司，以强化三星在人工智能和移动支付服务业务以外，三星还斥资进入新业务。
该公司今年初完成对Harman International Industries的80亿美元收购，为其史上规模最大的一笔收购，希望藉此加速进入汽车零部件领域并打造一个新的增长引擎。
Koo称，三星软件和服务业务的目标基本就是提高其产品对消费者的吸引力，该公司将寻找合伙伙伴以及收购机会，以提升其产品性能。(完) (编译 李爽 审校 高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为