更新版 1-韩国数据：3月工业生产扭转颓势呈现反弹，受出口强劲推动

(新增细节及分析师和官员评论)

* 3月经季调工业生产较前月升1.0%(路透调查预估为升2.0%)

* 汽车及智能手机出口推动工业生产--统计局

* 经济料摆脱迟滞--分析师

路透首尔4月28日 - 韩国3月工业生产较前月反弹，尽管升幅低于预期。在全球需求改善之下，汽车、智能手机和其它电子产品的出口继续上升。

政府周五公布的数据显示，3月经季节调整的工业生产较前月上升1.0%，略低于路透调查分析师预估的上升2.0%。

2月工业生产则由前值下滑3.4%微幅上修为下滑3.3%，仍为2008年底以来最大跌幅。

从细项来看，汽车生产和电子零组件产出分别较前月上升5.4%和5.0%。

记忆体晶片(芯片)和一般电子产品的所谓全球“超级周期”，尤其利好倚重高科技出口的亚洲经济体。

“今天公布的数据显示经济正在走出过去四、五年来的迟滞，”NH Investment & Securities分析师An Ki-tae说。

“工厂开工率及出口均有增长，库存则在下降--这些都是复苏迹象。”

本周稍早公布的数据显示，韩国第一季经济增长0.9%，优于预期，扩张速度较去年第四季的0.5%来得更快，而且是去年春季以来最快。

复苏更为均衡且普遍，呈现令人鼓舞的迹象。第一季增长不仅仅受出口推动，投资及民间消费回升也来助阵。不过服务业表现仍然疲软，因中韩外交争端导致中国观光客人数下降。

3月平均工厂开工率为72.6%，高于2月的71.0%。

统计局官员称经济仍面临不确定性，但周五数据显示增长上行趋势益发明确。

3月工业产出按年增长3.0%，但低于路透调查3.7%的预测值；2月数据修正后为大幅增长6.7%。

尽管与中国的争端明显存在不利影响，但这些影响似乎并没有之前担心的那么大。

统计官员称，之前曾预计消费将出现下降，因中国为报复美国萨德反导系统在韩部署，禁止赴韩团队游、并关闭中国境内的多家韩国零售店。

但该官员指出，零售销售按月持平，且同比增长1.6%。

3月的服务业产出经季节调整后为按月增长0.4%，为三个月最高增幅，2月数据修正后为增长0.2%。

前述分析师An Ki-tae预计，中国采取的行动的影响或将有限，因中国需从韩国进口半成品，以便制成最终产品用于出口。(完) (编译 张若琪/李婷仪/王琛；审校 许娜/杜明霞/白云)