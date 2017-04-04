更新版 1-韩国数据：3月通胀率2.2%创近五年最高，因食品和服务价格上涨

* 3月通胀率为2012年6月以来最高
* 3月CPI较上年同期上升2.2%(路透调查预估为上升2%)
* 3月CPI较前月持平(路透调查预估为下滑0.2%)
路透首尔4月4日 - 韩国3月消费者物价创近五年来最高升幅，因生鲜食品和服务业价格上涨，暗示在消费者信心多月来因政界贪腐丑闻而呈现疲软后，国内需求出现反弹。
韩国统计局周二公布的数据显示，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，增幅高于2月的1.9%，且为2012年6月以来最高升幅。
3月通胀率也高于路透调查预估的上升2%。
3月CPI较前月持平，路透调查预估为下滑0.2%。
剔除波动性较大的食品和燃料价格的核心CPI较上年同期上涨1.4%，略逊于2月的上涨1.5%。
“要想让经济活动更加强劲，通胀率最好接近2%而非约1%，”企划财政部一位高官在数据公布后向路透称。
“我们预计，受油价基数效应影响，直到第三季末通胀率都将在2%左右，而从第四季开始跌至1.5%附近，”他并称。这位官员要求匿名，因为其并未被授权向媒体讲话。
新鲜食品价格同比跳涨7.5%，因为橘子价格翻了一番以上，而且卷心菜价格也飙升了91.5%。
数据还表明服务业价格上涨，其中保险费上涨19.4%，公寓管理费亦增4.5%。
在这之前，周末公布的数据显示，3月出口连续第五个月增长，进口创逾五年最快增速。
自去年韩国央行下调通胀目标至2%以来，这是通胀率首次高出目标，令进一步降息的预期变得黯淡。
这支持了韩国央行将维持利率在纪录低位1.25%的可能性；央行将监控美联储政策紧缩速度和中国对韩国部署美制反导弹系统的回应等不确定性。
“进一步降息的可能性已大幅减少，因出口持续展现稳健增长，”Meritz Securities驻首尔首席分析师Stephen Lee表示。
“过去几天公布的经济指标显示民间消费没有进一步恶化，”Lee表示。(完) (编译 张若琪/许娜/戴素萍 审校 白云/杜明霞)