更新版 1-韩股业绩：浦项钢铁称第一季营业利润比上年同期高出逾一倍

(新增业绩细节)
路透首尔4月18日 - 全球第四大钢铁厂商--韩国浦项钢铁(POSCO)公布，第一季获利增长逾一倍，超越公司之前的预估，得益于中国的需求强劲。不过该公司警告，受气旋Debbie的影响，炼焦煤成本或比预估水平最多要高出三分之一。
该公司周二表示，由于自3月底气旋袭击澳洲昆士兰以来，炼焦煤现货价格飙升，其已经暂停炼焦煤供给合约的协商。
浦项钢铁在一份声明中称，第一季营业利润1.37万亿韩元(12亿美元)，超越3月底公布的初步预估1.2万亿韩元，上年同期为6,598亿韩元。
不过该公司表示，目前预计第二季炼焦煤合约指标价格将达到逾200美元/吨。而在气旋Debbie袭击澳洲之前，浦项钢铁曾预测4-6月合约指标价格将为150-170美元/吨左右。
价格上涨使得炼钢成本有可能高出之前的预测。浦项钢铁维持其12个月营收预估在54.8万亿韩元不变。浦项钢铁通常不发布全年营业利润预估。
与此同时该公司重申了之前的一项预测，即今年中国钢铁需求预计会稍稍增加，得益于北京的基础设施投资计划和其它政策。
中国国家统计局周一公布，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，高于路透调查预估中值6.8%，并为2015年三季度以来最高；环比则增长1.3%。
不过中国钢铁产量创下纪录水平，加上北京力图对火热的房地产市场降温使得外界预期中国的钢铁需求将放缓，令钢价长达几个月的升势暂告段落。
浦项钢铁股价周二收高1.14%至26.7万韩元。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)