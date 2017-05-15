更新版1-中国金融：4月央行口径外汇占款降幅继续收窄，未来有望继续改善

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路透北京5月15日 - 中国4月外汇占款已连续18个月下降，不过今年以来降幅一直在收窄，4月外汇占款降幅为2015年10月以来最低，当月为增加533.37亿。这一方面显示出中国资本流出压力持续缓解，另一方面也显示出央行干预汇市投放的“子弹”也在减少，人民币贬值预期在企稳。在此趋势下，未来外汇占款有望继续改善。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，4月末中央银行口径外汇占款余额为215,789.52亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少419.98亿元人民币。

“4月外汇占款降幅小幅改善，主要受人民币汇率因素影响。”交通银行金融中心高级研究员刘健称。

他指出，4月人民币汇率波澜不惊，美元/人民币基本维持在6.88左右窄幅波动。但贬值预期依然存在，且企业对汇率能否持续企稳可能仍持观望态度，一定程度上制约了外汇占款的明显改善。

路透根据外汇交易中心的数据计算，4月人民币兑美元微跌0.08%。

他并称，5月以来人民币汇率继续保持稳定，监管部门针对外汇和资本流动的宏观审慎监管作用持续存在，外汇占款有望稳步改善。不过，6月中旬美联储议息会议前后，人民币汇率和资本流动可能会承受一定的阶段性压力。

亦有市场人士分析，4月外汇占款继续下降，而外汇储备则继续回升，这意味着外汇储备的增加主要源自非美货币升值的估值效应；外汇占款下降的部分主要用于央行维稳汇市，以及对外投资。

中国央行此前公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。

以下为央行口径外汇占款余额的月度变动情况：

月份 净变动额（亿元） 2017年4月 -419.98 2017年3月 -546.9 2017年2月 -581.19 2017年1月 -2,087.66 2016年12月 -3,178.02 2016年11月 -3,826.76 2016年10月 -2,678.64 2016年9月 -3,374.82 2016年8月 -1,918.95 2016年7月 -1,905.08 2016年6月 -977.27 2016年5月 -537.02 2016年4月 -543.95 （完）