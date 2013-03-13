更正-《路透碳点》中国应争取碳税及碳交易市场双管齐下--政府顾问专家

南非汇市：兰特小涨，因财长承诺将避免第三家信贷评等机构下调南非评等
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。
(更正：因译文有误，内文第四段改为“环境经济研究所执行主任张希良教授”非“环境经济研究院执行”)
路透北京3月12日 - 中国政府顾问专家张希良教授指出，中国除了创建碳交易市场之外，还应该实施碳税，以确保控制温室气体的排放量，并提高能源安全。
上月财政部一名官员发表文章称，碳税课征应纳入环境税，由此引发有关中国是否将开始课征碳税的臆测。
中国发改委之后证实2013年暂不考虑征收碳税，但这个构想得到多家向政府机构提供政策建议的智库的支持。
“征收碳税基本具备条件了...碳税和碳交易这两个可以一起做，”清华大学能源环境经济研究所执行主任张希良教授说。
“碳税是国家的政策，铺开的话是全国性的，”张希良说。
他表示，若征收碳税，将适用全国，较富裕地区还可另外成立碳交易市场，以提高碳价，达到更多减排。
“碳价的形成主要是政策驱动的，减排目标定得越高，价格越高，这样各地的价格水平也会不一样，”张希良说。
张希良表示，中国较富裕地区应该更进一步，接受更严格的减排方式，以确保中国整体碳排放量尽快进入峰值。
“我认为现在北京、上海这样的大城市，不仅应该进行强度的控制，还应该让这些城市在2020年之前进入峰值，”张希良说。(完) (编译 蔡美珍; 审校 张涛)
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