更正-纽约汇市：日圆兑美元从数年低位反弹，但后市料恢复跌势

(更正：因译文有误，正文第10段应为“美元可能最低跌至92日圆”，而非“日圆可能最低跌至92日圆”)

* 日圆兑美元一周来首次上涨

* 日本央行决策者对采取非传统政策持更开放态度

* 短期风险逆转指标倾向于日圆买权

* 太平洋投资管理公司(PIMCO)预计未来三个月美元兑日圆将报100-105日圆

路透纽约3月12日 - 日圆兑美元周二于一周内首次上涨，从三年半低点反弹，因短线和长线投资者选择对近期大量日圆空头部位进行获利了结。

但日圆涨势应较短暂，因市场预期日本央行将较预期更早采取更激进货币政策以刺激经济成长。

日本央行会议记录显示，该央行决策者对于接受将成为下任央行总裁黑田东彦的非传统政策持更加开放的态度，暗示日本央行很快将推进更大胆的刺激政策。

会议记录显示，有提议取消0.1%的利率下限，购买更长期限公债并增加购买风险资产等。

“美元兑日圆应持续上涨，周二的会议记录显示日本央行关于刺激政策进行了热烈的讨论，目前有许多方案，”太平洋投资管理公司(PIMCO)资深副总裁兼全球投资组合经理Ben Emons称。

“作为一名投资者，我认为他们将选择买入更多日本长期公债，”他称。

买入公债相当于印钞，而这将稀释日圆价值。

日本经济新闻报导称，黑田东彦周一暗示下周就任日本央行总裁后可能很快推出新的货币宽松举措，而非等到4月3-4日央行召开例行政策会议。这一报导亦引发对日本央行快速行动的臆测。

Emons称，未来三个月美元兑日圆应触及100-105日圆。

“但如果日本央行因不像市场预期的那样积极而令人失望，美元可能最低跌至92日圆，”他称。

美元兑日圆 尾盘报96.04日圆，当日跌0.2%，稍早在亚洲汇市交易时段升至2009年8月以来最高位96.71日圆。

对日本央行将采取强有力措施的预期带动美元兑日圆自去年底以来大幅上扬。今年迄今美元累计涨约10.7%。

在期权市场，短期风险逆转指标 从倾向于日圆卖出期权转至倾向于日圆买入期权。交易商称，这给予日圆一些支撑，并指称市场对美元多头部位进行了获利了结。

美元指数 几乎持平于82.594。上周五美国公布非农就业数据后，其曾升至七个月高位82.924。

**央行政策受关注**

鉴于美国经济前景改善，而包括英国、欧元区和日本在内的其他发达经济体不是在经济衰退中挣扎，就是在应对通缩，投资者希望增持美元部位，因此美元的任何一次下跌都带来新的买入机会。

欧元兑美元 跌0.1%至1.3034美元，持于上周五触及的三个月低点1.2955美元上方。交易商指称期权在1.3000美元到期，这将使欧元胶着于这一水准。

“市场尚未完全打消欧洲央行将降息的想法，”PIMCO的Emons称。

“利率和贷款利率仍有较大的差距，欧洲央行上周下修了通胀预期，这给予欧洲央行降息的空间，我预计欧洲央行将在第二或第三季降息，”他称。

欧元易遭更多抛盘打压，因受撙节措施打压的欧元区经济料将面临阻力，难以从衰退中复苏。

“未来三到六个月，欧元兑美元应限于1.30至1.40美元区间，但大致应处于1.30美元下方或略下方，”Emons称。

欧元兑日圆 跌0.3%至125.18日圆， 根据路透数据，低于上月触及的34个月高位127.69日圆。(完)

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