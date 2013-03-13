更正-东京汇市：日圆抛盘暂缓，英镑依然承压

(更正：因译文有误，内文倒数第四段改为“澳元首道阻力位料在1.0350/70附近”，非“支撑位”)

* 日圆抛压略有缓解，但后市继续看跌

* 等待意大利和西班牙公债标售，为欧元提供指引

* 英国制造业数据不佳打击英镑走跌

路透悉尼3月13日 - 日圆抛盘周三稍作停顿，但对日本央行将推出激进货币宽松政策的预期意味着日圆很有可能进一步走疲；而英国公布的制造业数据不佳，令英镑承压。

美元兑日圆 报95.95日圆，此前曾涨至三年半高位96.71日圆，但获利了结盘浮现。欧元兑日圆 跌至125.11日圆，但仍接近周二创下的一个月高位126.03日圆。

日本央行2月会议记录显示，审议委员对采取候任总裁提出的非常规政策选项的态度较此前预期更为开放，意味着央行能够轻易推进积极的刺激举措。

“日圆应该会继续承压，因为日本央行或许提前出台积极宽松措施的预期升温，”法国巴黎银行策略师Kiran Kowshik称。

投资者对日圆进行部分获利了结，将目光转向英镑。英镑兑美元 一度挫跌至33个月低点1.4832美元，兑澳元 跌向1985年以来最低位1.4370澳元。

此前数据显示，英国1月制造业产出下降步伐创去年6月以来最快，加剧了对经济自2008年金融危机来第三次陷入衰退的担忧。英镑因此受挫。

“英国财政大臣欧思邦下周将提交预算计划，有报导称，英国央行的立场可能转变为允许继续实施量化宽松举措，尽管通胀率已然在高位，”DailyFX分析师Christopher Vecchio表示。

“若果真如此，英国公债收益率(殖利率)进一步下滑可能也不远了，这或对英镑进一步施压。我们仍认为到第三季初英镑/美元将跌至1.4200。”

欧元兑美元 报1.3030美元，仍在本月迄今的交易区间1.2955/3135。交易员表示，市场在等待意大利和西班牙本周标债结果，以寻找新的线索。

意大利周三将标售三年期和15年期公债，西班牙计划周四标售2029年、2040年和2041年到期的公债。

交易员表示，这两个国家如果显示出任何融资压力的迹象，无疑都会令欧元承压。

隔夜市场中澳元全面走强，表现亮眼。澳元兑美元 触及两周半高位1.0336美元，进一步升离一周以前触及的低点1.0116美元。澳元首道阻力位料在1.0350/70附近，该水平在2月限制了澳元升势。

澳元兑日圆 也守在99.01，盘中一度高见99.55日圆的2008年8月来高位。

澳元收益水平相对较高，加之澳洲央行近期并不急于降息，令澳元目前看起来重新受到青睐。

亚洲方面周三的重要经济消息不多。欧洲方面，将有法国和西班牙的消费者通胀数据，以及欧元区工业生产数据出炉。(完)

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