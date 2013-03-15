更正-《中国新债》大唐发电和广汽集团拟近期在上交所发行公司债--消息

(内文发债主体应为广汽集团，非广汇汽车)

路透北京3月15日 - 两位熟悉情况的消息人士周五对路透表示，中国大唐国际发电股份有限公司 拟于近期在上交所发行30亿元人民币公司债，期限拟定10年和15年。同时，广汽集团股份有限公司 亦将在上交所发行40亿元公司债。

大唐发电 公司债由中金公司独家主承，中诚信对发行人主体和本期债项均给予AAA的信用评级，并由中国大唐集团公司提供担保。

“上述公司债预计将在3月下旬到4月上旬期间发行，期限暂定10年和15年。”一位消息人士称。

消息人士并透露，广汽集团 拟定于3月20日(下周三)发行期限为五年和10年的公司债，发行人主体和该期债项评级均为AAA。该期债券由中金公司牵头，联合瑞信方正、国信证券、中信证券和高盛高华共同承销，目前利率区间暂定为五年期4.6-5.0%；10年期4.8-5.2%。

大唐发电和广汽集团均对上述消息未给予明确置评。

去年11月，大唐发电公告称，证监会已批准其在中国境内发行总额不超过60亿元的公司债。广汽集团公司债亦已于去年12月获证监会发审委审核通过。

中国大型汽车集团-广汽集团今年1月时公布,其不超过60亿元人民币公司债券发行计划,已获中国证监会批准.首期债券将在7月底前完成发行.