更正-中国汇市：人民币即期微涨升值动力不减，观望下周中间价信号

(内文第五段创历史新高的时间为“1月14日”，非“1月24日”)

* 人民币即期早盘微涨

* 开盘险触及汇改以来新高

* 市场观望下周的中间价信号

路透北京3月15日 - 人民币兑美元即期 周五在中间价指引下微涨，开盘时险些创出汇改以来历史新高。交易人士表示，虽然客盘仍然偏向结汇而给人民币带来升值动力，但全国人大会议接近尾声，大家仍在等候新一届政府释放政策信号，交投仍然保持谨慎。

上海一股份行交易员表示，盘初高开后若非疑似央行出手干预，有可能已创出新高。这样看来在两会结束、新政府的思路更为明确之前，人民币创出新高的可能性应该不大。

“两会结束以后，下周可能会有些动静吧...先看看下周的中间价怎么走。”他并补充说，后期可观察经济数据、新政府在汇率市场化及加大汇率弹性方面有哪些作为。

上海另一股份行交易员说，这两天还是以观望为主，“交易员们都歇菜了，这两天都没什么波动。代客也不是很活跃，不过相对还是结汇多。”

北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.2147元，上日收报6.2155元。盘间高点为6.2133元，接近此前于今年1月14日创出6.2124元的历史高位。今日人民币兑美元中间价 为6.2723元，上日为6.2752元。

中国全国人大会议周五决议通过任命李克强为国务院总理，范长龙和许其亮为中央军委副主席。

本届人大会议将于周日表决关于政府工作报告的决议草案等结束后闭幕，新任国家主席习近平将发表讲话。

东京汇市美元涨势周五暂歇，而英镑受多头逼空提振上涨，日圆则因美元遭遇获利了结而得到支撑，此前日本国会一如预期通过日本央行新任总裁的任命案。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3030/60,上日尾盘为6.3040.

北京时间12:16,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2080/00元,上一交易日尾盘报6.2115元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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