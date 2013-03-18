修正-《欧洲金融分析》塞浦路斯对银行存款征税可能为欧元区设下危险先例

(修正：修改内文措辞，将内文第13段“这项税收”未必一定得到通过，修改为“这项征税提案”未必一定得到通过。)

* 塞浦路斯银行存款征税措施令人忧虑欧元区恐慌重燃

* 塞浦路斯议会将投票表决，结果难料

* 银行业人士及欧洲议会重量级议员对此表示愤怒

* 决策者坚称塞浦路斯只是特例

路透伦敦3月17日 - 欧元区对塞浦路斯银行储户的打击令政界及银行业人士震惊不已，他们担忧欧元区开了一个将会让投资者和普通民众恐慌的先例。

周五经过一整晚的谈判后，欧元区财长于周六同意向这个深陷困境的地中海岛国提供100亿欧元(130亿美元)的救助，并表示既然该国如此多债务源自于银行业，因此该部门必须承担其中很大一部分。

欧元区财长要求塞浦路斯银行储户缴纳最高10%的税负，此举可以筹资近60亿欧元。这一条件与之前的救助方案内容大相径庭，在全国各地引发疑虑和愤怒浪潮。

欧洲央行曾承诺如有必要，将无限量购买欧元区国家的政府公债。这在过去五个月让欧元区保持了平静。但如果投资者怀疑塞浦路斯模式或将在未来任何救助行动中重现，这种平静有可能被打破。

若不进行救助，塞浦路斯将会违约，从而可能瓦解由欧洲央行扶持起来的投资者信心。

政界和银行业人士以及分析师表示，对储户征税或将危及其他欧元区国家的银行业者，即使财长们坚称这只是特例，且塞浦路斯仅占欧元区经济产出的0.2%。

“这个空前之举是极端的做法，我们认为会给欧元区二线国家带来一些恐慌，我们也不能排除部分资金外逃的可能性。”Newedge Strategy的Annalisa Piazza称。

其并称：“短期内我们预计二线国家的(债券收益率)利差会受到一些影响，也不排除欧元下跌的可能。”

这一决定使塞浦路斯人争相取现，多数自动提款机数小时内便被取空。多数储户从周六早晨起无法再进入自己的银行账户。

欧元区决策者表示将监控塞浦路斯资金外逃的迹象，但未说明一旦发生这种情况将如何应对。

“对我们而言，塞浦路斯与整个系统息息相关。尽管该国经济规模很小，但若形势发生混乱，就可能破坏2012年在稳定欧元区方面取得的重要进展。”欧洲央行执委亚斯穆森在欧元集团会议结束后称。

塞浦路斯周一是银行假期，即时的反应会比较有限。若经国会批准，这项存款税将从周二起开征。超过10万欧元的银行存款将被征税9.9%,低于这个数值将被征收6.7%。

这项征税提案未必一定得到通过，但如若不然恐怕会引起诸如违约之类的其它后果，这种担忧将让各方重视征税提议。

塞浦路斯议会将紧急会议推迟到周一进行，总统Nicos Anastasiades敦促议员支持征税议案。在议会的56个席位中，没有一家党派占据绝对多数，不过已经有三个党派表示不会支持该方案。

“政府获得的支持票至多在26-28，而反对票可能在26左右，”摩根大通分析师Alex White表示。“我们的最佳预估显示投票可能非常势均力敌，因此目前结果难料。”

在塞浦路斯之外的欧元区，还没有公众恐慌的迹象，银行业和当局很快给予安抚。

Bank of Cyprus 和Laiki Bank在它们的英语网站上称，征税法案不涉及塞浦路斯银行的海外分支。西班牙央行表示，该国没有出现资本外逃迹象。

“相比之下，这个决定对其他二线国家的存款外流和公债的潜在影响程度非常有限，但如果前几次纾困采取这样的措施情况就会不同，”巴克莱的分析师在研究报告中表示。“我们认为其他二线国家，包括希腊，出现银行挤兑的可能性有限。”

爱尔兰财政部称，征税是塞浦路斯的一次性措施，对爱尔兰的储户没有影响。

**该举措使人震惊**

但欧元区决策圈之外却非常不安。

“我理解这是德国和北欧国家的选民要求(被救助国民众)也做出一些牺牲，但如果接受一个剥夺储户10%存款的方案，会设下一个危险的先例，”高盛的国际顾问Vladimir Dlouhy告诉路透，他曾担任捷克经济部长。“如果下次我们陷入更深的麻烦，他们可能会要求收50%。”

西班牙是预测危机是否会蔓延的不错先例。

欧洲央行最新发布的数据显示，1月西班牙银行存款规模稳定。自从去年接受400亿欧元的救助后，目前该国银行业流动性充裕，政府也能在市场中轻松筹集资金，因此根本无需申请援救。

不过这些事实未必能让普通银行账户所有人安心。

IMF周五敦促欧元区推进统一存款担保计划，以防范出现银行挤兑的风险。

“不能孤立看待塞浦路斯救助条款。它向欧元区受困国和外国储户发出了明显的信号。虽然这还比不上雷曼时刻，却也明显缺乏全局考量，”瑞士St Gallen大学的国际贸易教授Simon Evenett指出。

欧洲议会经济与货币事务委员会主席Sharon Bowles称，她对此感到惊诧。

“由于有了存款担保...欧盟范围内的民众才不会把资金从一国转移至另一国。但现在这一局面已经分崩离析，”她在声明中表示。“如果是一家银行作出这样的事，肯定会因为不当销售而被告上法庭。”

塞浦路斯的大部分银行存款来自俄罗斯和英国储户。虽然伦敦和莫斯科方面还未提出抗议，但其他国家却不乏反对之声。

“尽管代表们在救助方案记者会上试图说明这只是一次性的举措，但他们也不愿排除在其他地方出台类似措施的可能性...信任已经消失。”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)执行长Lars Seier Christensen在他的博客(部落格)中写到。“如果你能做一次，就能做第二次。”(完)