更正-《欧洲政经焦点》欧元区财长敦促塞浦路斯对存款征税应放过小储户

(因译文有误，文首第四个提示要点应为塞浦路斯各家银行停业一直到“周四”，非“周二”)

* 欧元区财长希望放过小储户，征税重点放在富裕人群

* 尚不清楚塞浦路斯会否同意，周二面临议会投票

* 欧元和欧洲股市下滑，但跌势缓和

* 塞浦路斯各家银行停业一直到周四

路透尼科西亚/雅典3月19日 - 欧元区财长敦促塞浦路斯在对银行存款征税一事上放过小储户。周二塞浦路斯议会将就征税方案投票，将决定该国是可以获得金融援助，还是面临违约之虞。

周末塞浦路斯宣布，作为获得欧盟100亿欧元(130亿美元)救助计划的一部分，该国将向银行账户征税。而此前的惯例是，储户的利益神圣不可侵犯。

欧元和欧洲股市下滑，因市场担心小小的塞浦路斯可能在欧元区再度点燃金融危机。与此同时，愤怒的塞浦路斯公众在该国守卫森严的议会前举行示威游行。

官员们表示，周二投票前欧元区财长举行了晚间电话会议并表示，存款少于100,000欧元的小储户应该获得保护。这项投票料呈现胶着态势，若不能通过，会对整个欧元区造成影响。

根据周六在布鲁塞尔达成的协议，金额在100,000欧元以下的银行存款要缴纳6.7%的税负，超过该数额的需缴纳9.9%。

财长们表示，他们倾向于将存款较多账户的税率上调至15.6%，让金额较少的小存款账户逃过一劫。

一名希腊财政部消息人士透露，现在还不清楚塞浦路斯是否会接受这个建议，如果接受，塞浦路斯仍能够按计划通过对银行存款征税获得58亿欧元资金。

“欧元集团所有财长今天都表示，他们希望不要对存款不足10万欧元的账户征税，但你无法强迫一个国家不那么做，”这名希腊消息人士向路透表示。

“塞浦路斯不愿意向高于10万欧元的存款账户征收高额税率，因为这样的话资金会流出。该国三分之二的存款来自海外。”

针对银行账户征税的决定使塞浦路斯民众感到震惊，约400名民众在议会外面大声抗议。

示威者挥舞标语牌，上面写着“绞死银行家，别碰老百姓的存款”、“梅克尔回家待着”。

储户周末取空了自助提款机里的钱，投资者担心，欧央行尽其所能拯救欧元的承诺最近几个月已经令欧元区平静了许多，若创下这一先例恐令欧元区再起动荡，

议长表示，有关银行征税的讨论将延迟至周二1600GMT，以便争取更多时间来达成一致。银行周一因银行假期关闭，周二和周三将继续关闭，以避免恐慌。

希腊消息人士表示，投票周二将按计划进行。

**结构调整**

欧元区已经指出，只要能提供60亿欧元左右的救助款，可以接受结构调整。

“现在要看政府自己决定是否希望调整结构，”欧洲央行执委亚斯穆森对记者表示。“重要的是58亿欧元的筹款保持不变。”

在尼科西亚的大街上，塞浦路斯普通民众指责欧洲领导人，尤其是德国总理梅克尔。抗议者用墨水在手掌上写下“反对”。“欧洲是欧洲人的欧洲，不是德国的，”一张标语牌上写着。

欧元 下跌，之后收复一些失地。欧股 一度挫跌2%，之后扳回多数跌幅，表明市场疑虑并不严重；但银行股受重挫。

塞浦路斯由56位成员组成的议会是否批准远未确定，因为没有一个党派占议会绝对多数席次，目前已有三个党派直接表态不会支持此项征税计划。

塞浦路斯央行总裁得梅特里亚德斯对国会表示：“最重要的问题是，如果征税议案得不到通过，第二天将会发生什么？”

“肯定会发生的是，我们的两家大银行将需要进行整顿。这并不意味着他们会被完全推翻。我们将努力使整顿过程以一种完全有序的方式进行。”

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**一次性措施**

欧盟强调此举只是针对塞浦路斯这一个国家的一次性措施。塞浦路斯经济总量仅占整个欧洲的0.2%。

最令人担忧的是，其他更大的欧洲国家的储户也变得紧张起来，而且开始撤走资金，不过周一尚未出现这种迹象。

“如果我是一名西班牙或意大利的储户，我想我肯定不喜欢这些举措，而且认为这可能会发生在我身上，”德国商业银行全球金融分析师Peter Dixon表示。

华府称，美国财政部长杰克卢已与欧盟同僚进行了商讨，而且在密切关注事态的发展，预计最终会达成一个“公平”的解决方案。

俄罗斯正考虑重组已有的一笔25亿欧元贷款，用来帮助救援塞浦路斯。

俄罗斯总统普京批评塞浦路斯银行存款征税方案设立了一个危险的先例。

克里姆林宫新闻发言人Dmitry Peskov对记者表示，“若做出这样的决定，将是不公平、不专业且危险的。”

仅三周前才当选塞浦路斯总统的Nicos Anastasiades在电视讲话中称，若不实施这项征税，就可能要无序破产。征税是痛苦的，但“最终将使经济稳定下来，且促使经济复苏”。

但许多议员仍对征税议案持怀疑态度。

“本质上，这是在要求国会将一项抢劫储户存款、有悖于所有成文及不成文法律的议案合法化，”塞浦路斯国会发言人Yiannakis Omirou表示，“我们拒绝同意这项议案。”(完)