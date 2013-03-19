更正-澳洲央行：政策制定者感觉或有必要进一步降息--会议记录

(因译文有误,内文第五段应为"投资者认为未来12个月将降息15个基点,年初时预计则为约50个基点")

路透悉尼3月19日 - 澳洲央行公布的3月5日会议记录显示，其在是次会议上感觉或许有必要进一步降息，但决定暂不行动并评估之前宽松措施的影响。

会议记录显示，政策制定者们感觉贷款利率明显低于正常水准，并且有迹象显示经济正在对已采取的刺激措施做出反应。

不过央行仍保留了进一步放宽政策的可能，称通胀前景温和令央行仍有空间空在必要时采取行动。

“委员会在本次会议上的评估是，虽然进一步降息有一定必要，但就目前掌握的情况来看，应当维持利率不变，并对未来一段时间的形势发展作出进一步的评估。”会议记录显示。

目前投资者认为未来12个月将降息15个基点,年初时预计则为50个基点

债市显示4月澳洲央行下次召开政策会议时调整利率政策的可能性仅为10%。

会议记录指出，虽然矿业投资对12月当季的经济成长继续做出贡献，但正在接近触顶。

决策者还指出，近期数据表明，2013/14年度非矿业投资有温和增长的潜力，住房投资也预计温和加快。

“整体来说，委员们仍认为，今年GDP成长将略低于趋势水平，之后会加速，”会议记录显示。

“鉴于经济前景，董事会认为宽松的货币政策立场适宜。”

决策者显然对全球前景更加乐观，称目前状况比2012年大部分时间要更加正面，风险更加平衡。

他们指出，中国经济增长已经在更可持续的速度上企稳，日本也展现出令人振奋的迹象。美国看上去是在持续温和增长。

其并称，欧洲仍然脆弱，而且财政及银行业问题仍对稳定性构成极大挑战。