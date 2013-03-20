版本:
中国
市场报道 | 2013年 3月 21日 星期四 06:31 BJT

更正-****欧洲经济指标预测--3月20日-3月27日****

(更正：3月21日瑞士贸易收支前值应为“顺差21.26”，而非“1.26”)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    3月18日当周
 3月20日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段       预估值         前值
 0700     德国生产者物价指数(PPI)(较前月)              2月          +0.2%        +0.8%
                             (较上年同期)                           +1.5%        +1.7%
 0930     英国央行货币政策委员会投票结果(不变-升       3月            9-0          9-0
          息)                                                              
          货币政策委员会量化宽松投票结果(不变-扩                      6-3          6-3
          大)                                                              
 0930     英国请领失业金人数(万人)                     2月        减少0.5     减少1.25
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业        1月           7.8%         7.8%
          率                                                               
 0930     英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年   截至1月的三个     +1.5%        +1.4%
          同期)                                        月                  
                         (不包括奖金)(较上年同期                    +1.5%        +1.3%
          )                                                                
 1000     瑞士ZEW投资者信心指数                        3月             --       正10.0
 1500     欧元区消费者信心指数                         3月        负23.30      负23.60
                   
 3月21日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段       预估值         前值
 0715     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                         2月             --    顺差21.26
 0758     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        3月初值         44.3         43.9
                                                                           
          法国Markit服务业PMI                                        44.0         43.7
          法国Markit综合PMI                                            --         43.1
                                                                           
 0828     德国Markit制造业PMI                        3月初值         50.5         50.3
          德国Markit服务业PMI                                        55.0         54.7
                                                                           
          德国Markit综合PMI                                            --         52.7
 0858     欧元区Markit制造业PMI                       3月初值        48.2         47.9
                                                                           
          欧元区Markit服务业PMI                                      48.2         47.9
          欧元区Markit综合PMI                                        48.2         47.9
 0930     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)            2月            82.5      盈余98.
                                                                                     6
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                           --     盈余356.
                                                                                     1
 0930     英国零售销售(较前月)                        2月           +0.5%        -0.6%
                    (较上年同期)                                    +0.5%        -0.6%
 1100     英国工业联盟(CBI)总工业订单差值             3月            负17         负14
   
 3月22日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段       预估值         前值
 0745     法国企业景气指数                             3月             91           90
 0900     德国Ifo企业景气判断指数                      3月          107.6        107.4
                                                                           
             Ifo企业现况指数                                        110.4        110.2
             Ifo企业预期指数                                        104.9        104.6
    
    3月25日当周

 3月25日-28日
 GMT时间   经济指标/活动                            公布时段        预估值        前值
 0700      德国进口物价(较前月)                       2月               --        0.1%
                     (较上年同期)                     2月               --       -0.8%
 0700      德国零售销售(较前月)                       2月               --        3.1%
                     (较上年同期)                     2月               --        2.4%
    3月25日-4月5日
     0700  英国Nationwide房价指数(较前月)             3月               --       +0.2%
                               (较上年同期)                             --        持平
 
 3月25日（一）
 GMT时间   经济指标/活动                            公布时段        预估值        前值
 0900      意大利消费者信心指数                       3月               --        86.0
 1000      意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元)           2月               --    逆差22.8
 
 3月26日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                            公布时段        预估值        前值
 0745      法国消费者信心指数                         3月               --          86
 1100      英国CBI零售销售差值                        3月               --           8
    
 3月27日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                         公布时段            预估值       前值
 0700      德国GfK消费者信心指数                       4月               --        5.9
 0700      瑞士UBS指标                                 2月               --       1.18
                                                                                      
 0700      德国GfK消费者信心指数                       4月               --        5.9
 0745      法国国内生产总值(GDP)(较上季)           第四季修正值          --      -0.3%
 0800      瑞士KOF领先指标                             3月               --       1.03
 0900      意大利零售销售(经季节调整,较前月)           1月               --      0.20%
                       (未经季节调整, 较上年同                           --      -3.8%
           期)                                                               
 0900      意大利工业订单(较前月,经季节调整)           1月               --      -1.8%
                      (较上年同期,未经季节调整)                          --     -15.3%
 0900      意大利工业销售(较前月,经季节调整)           1月               --       0.8%
                      (较上年同期,未经季节调整)                          --      -6.3%
 0930      英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第四季终值            --      -0.3%
                             (较上年同期)                                --       0.3%
 0930      英国经常帐(亿英镑)                        第四季              --  赤字128.3
 1000      欧元区企业景气指数                         3月                --      -0.73
                经济景气指数                                             --       91.1
                工业景气指数                                             --      -11.2
                服务业景气指数                                           --       -5.4
                消费者信心指数                                           --      -23.6
                消费者通胀预期指数                                       --       18.7
                生产者物价预期指数                                       --        0.7
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐