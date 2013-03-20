更正-****欧洲经济指标预测--3月20日-3月27日****

(更正：3月21日瑞士贸易收支前值应为“顺差21.26”，而非“1.26”) 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月18日当周 3月20日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.2% +0.8% (较上年同期) +1.5% +1.7% 0930 英国央行货币政策委员会投票结果(不变-升 3月 9-0 9-0 息) 货币政策委员会量化宽松投票结果(不变-扩 6-3 6-3 大) 0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 减少0.5 减少1.25 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业 1月 7.8% 7.8% 率 0930 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年 截至1月的三个 +1.5% +1.4% 同期) 月 (不包括奖金)(较上年同期 +1.5% +1.3% ) 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 -- 正10.0 1500 欧元区消费者信心指数 3月 负23.30 负23.60 3月21日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 -- 顺差21.26 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 44.3 43.9 法国Markit服务业PMI 44.0 43.7 法国Markit综合PMI -- 43.1 0828 德国Markit制造业PMI 3月初值 50.5 50.3 德国Markit服务业PMI 55.0 54.7 德国Markit综合PMI -- 52.7 0858 欧元区Markit制造业PMI 3月初值 48.2 47.9 欧元区Markit服务业PMI 48.2 47.9 欧元区Markit综合PMI 48.2 47.9 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 2月 82.5 盈余98. 6 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余356. 1 0930 英国零售销售(较前月) 2月 +0.5% -0.6% (较上年同期) +0.5% -0.6% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 3月 负17 负14 3月22日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国企业景气指数 3月 91 90 0900 德国Ifo企业景气判断指数 3月 107.6 107.4 Ifo企业现况指数 110.4 110.2 Ifo企业预期指数 104.9 104.6 3月25日当周 3月25日-28日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国进口物价(较前月) 2月 -- 0.1% (较上年同期) 2月 -- -0.8% 0700 德国零售销售(较前月) 2月 -- 3.1% (较上年同期) 2月 -- 2.4% 3月25日-4月5日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 3月 -- +0.2% (较上年同期) -- 持平 3月25日（一） GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利消费者信心指数 3月 -- 86.0 1000 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 2月 -- 逆差22.8 3月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国消费者信心指数 3月 -- 86 1100 英国CBI零售销售差值 3月 -- 8 3月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国GfK消费者信心指数 4月 -- 5.9 0700 瑞士UBS指标 2月 -- 1.18 0700 德国GfK消费者信心指数 4月 -- 5.9 0745 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季修正值 -- -0.3% 0800 瑞士KOF领先指标 3月 -- 1.03 0900 意大利零售销售(经季节调整,较前月) 1月 -- 0.20% (未经季节调整, 较上年同 -- -3.8% 期) 0900 意大利工业订单(较前月,经季节调整) 1月 -- -1.8% (较上年同期,未经季节调整) -- -15.3% 0900 意大利工业销售(较前月,经季节调整) 1月 -- 0.8% (较上年同期,未经季节调整) -- -6.3% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 -- -0.3% (较上年同期) -- 0.3% 0930 英国经常帐(亿英镑) 第四季 -- 赤字128.3 1000 欧元区企业景气指数 3月 -- -0.73 经济景气指数 -- 91.1 工业景气指数 -- -11.2 服务业景气指数 -- -5.4 消费者信心指数 -- -23.6 消费者通胀预期指数 -- 18.7 生产者物价预期指数 -- 0.7 (完)