更正-芝加哥期市：小麦期货触及一个月高位，玉米期货接近六周峰值

(更正：因译文有误，内文倒数第三段公司名称应改为“Sunrise Group”，非“中国日升集团”；取消订单原因改为“因巴西港口拥堵严重导致发货延误”，非“因港口工人罢工导致付运延误”)

路透悉尼3月20日 - 美国小麦期货周三触及一个月高位，连续第二日走高，受助于小麦作为玉米替代品用于饲料的需求；玉米期货则小幅回落，此前因供应紧俏曾触及六周高位。

大豆期货七个交易日来首度升高。

芝加哥期货交易所(CBOT)5月玉米期货 小跌0.1%，报每蒲式耳7.27-3/4美元，上日曾升高1.2%，并且日高7.28-3/4美元为2月6日以来现货合约 最高水位。

0010GMT，5月小麦合约 涨0.76%报每蒲式耳7.27-1/2美元，稍早一度触及7.28美元，为2月22日以来最高。小麦期货周二升1.3%。

5月大豆合约 涨0.3%报每蒲式耳14.11美元，周二下跌0.2%。

农户出售缓慢，且现货基差市场持坚，支撑玉米期货。

爱荷华州一加工厂现货玉米跳涨至比5月CBOT指标合约价高0.50美元，为去年6月创下的0.55美元纪录高位以来的最高点。

大豆则下跌，因有消息称中国计划取消巴西的大豆订单，之后出现结清仓位和多头获利了结。

一位Sunrise Group的管理人士称，该公司将取消近200万吨巴西大豆进口订单，因巴西港口拥堵严重导致发货延误。

欧洲事态的不确定性继续令谷物市场笼罩阴云。塞浦路斯议会周二以压倒多数票否决以对银行存款征税作为欧洲提供救助条件的提议，使得国际社会援助该国的努力陷入混乱。

美国农业部将在3月21日公布最新供需预估报告。 -----------------------------0010GMT---------------------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 727.50 5.50 +0.76% +2.07% 723.58 64

CBOT玉米 727.75 -0.75 -0.10% +1.08% 697.58 52

CBOT大豆 1411.00 4.25 +0.30% +0.11% 1441.73 25

CBOT稻米 $14.75 $0.03 +0.17% +1.41% $15.63 40

美国原油 $92.20 $0.04 +0.04% -1.64% $93.59 44

汇率

欧元/美元 $1.287 -$0.002 -0.12% -0.69%

美元/澳元 1.036 0.000 -0.04% -0.39% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰/李爽; 审校 王兴亚/张涛/程琳)