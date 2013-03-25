更正-欧洲政经：塞浦路斯与欧盟达成银行业救助草案

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(更正：因译文有误，第三段改为“Laiki银行存款”，非“塞浦路斯国内存款”)
路透布鲁塞尔3月25日 - 一名欧盟官员周一早表示，塞浦路斯、欧盟与国际货币基金组织(IMF)达成一项新计划，以解决该国银行业问题并为救助该国提供资金。
该提案将包括创建一家“优良资产银行”和一家“不良资产银行”，并将意味着Popular Bank of Cyprus(亦称Laiki银行)将被关闭。该提案将被提交给欧元区财长进行讨论。
Laiki银行存款低于10万欧元的账户将被转移到Bank of Cyprus。10万欧元以上的存款将被冻结并用于解决债务问题，按照欧盟法律这些存款没有保险。但还不清楚这些资金的减计程度。
欧盟发言人表示，不会对任何一家塞浦路斯银行“课税”。救援方案要求所有未保险储户完全参与“自救”，这可能意味着在Laiki持有大额资金的账户将遭受大幅损失，在Bank of Cyprus的账户也有可能。许多俄罗斯人在这两家银行建立账户。(完) (编译 程琳/梁睿雪; 审校 李爽/王丽鑫)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币