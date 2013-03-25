更正-欧洲政经：塞浦路斯与欧盟达成银行业救助草案

(更正：因译文有误，第三段改为“Laiki银行存款”，非“塞浦路斯国内存款”)

路透布鲁塞尔3月25日 - 一名欧盟官员周一早表示，塞浦路斯、欧盟与国际货币基金组织(IMF)达成一项新计划，以解决该国银行业问题并为救助该国提供资金。

该提案将包括创建一家“优良资产银行”和一家“不良资产银行”，并将意味着Popular Bank of Cyprus(亦称Laiki银行)将被关闭。该提案将被提交给欧元区财长进行讨论。

Laiki银行存款低于10万欧元的账户将被转移到Bank of Cyprus。10万欧元以上的存款将被冻结并用于解决债务问题，按照欧盟法律这些存款没有保险。但还不清楚这些资金的减计程度。

欧盟发言人表示，不会对任何一家塞浦路斯银行“课税”。救援方案要求所有未保险储户完全参与“自救”，这可能意味着在Laiki持有大额资金的账户将遭受大幅损失，在Bank of Cyprus的账户也有可能。许多俄罗斯人在这两家银行建立账户。(完) (编译 程琳/梁睿雪; 审校 李爽/王丽鑫)